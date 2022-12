Emily Ratajkowski και Pete Davidson χώρισαν και μπήκαν σε friend zone

Το "Davidofsky" έχει ήδη τελειώσει πριν καν αρχίσει - Τζάμπα ενθουσιασμός από τους fans

Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει εντύπωση σε πολλούς το γεγονός πως η Emrata δεν θέλει να μπει σε μια μακροπρόθεσμη σχέση. Και παρά το γεγονός πως κάνει δημόσιες εμφανίσεις με διάφορους διάσημους, τελικά η «φάση τους» δεν κρατάει παραπάνω από μήνα. Τον τελευταίο καιρό, έχει βγει με τον Brad Pitt και τον Pete Davidson, έως και με άγνωστο DJ της Νέας Υόρκης.

Και ενώ η ίδια έχει δηλώσει πως η σεξουαλικότητα της είναι «ρευστή» και βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της, όπου δεν θέλει δεσμεύσεις αλλά να «πειραματιστεί», της καταλογίζουν τη μια σχέση μετά την άλλη, η οποία τελικά δεν κρατά παραπάνω από μήνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και εγώ πίστευα πως με τον Davidson θα είχαν λίγο παραπάνω love story, αφού στην απρόσμενη συνάντησή τους με τους παπαράτσι, αλλά και στη πρώτη τους κοινή, δημόσια εμφάνιση σε αγώνα ΝΒΑ, έδειχναν οικειότητα, χαμόγελα και μια κάποια τρυφερότητα.

Pete Davidson and Emily Ratajkowski have broken up, Page Six reports. pic.twitter.com/SbIwljq4kr