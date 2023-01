Jacinda Ardern: Το BBC απολογείται για τον σεξιστικό τίτλο σε άρθρο για την παραίτηση της

«Η Jacinda Ardern παραιτείται: Μπορούν οι γυναίκες να έχουν πάντα;» έγραψε το BBC

Την στιγμή που όλα δείχνουν πως η παραίτηση της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε ύστερα από πολύ μίσος, κριτική και σχόλια για τη θέση της, το ΒΒC έρχεται με έναν τίτλο, να επιβεβαιώσει την λάθος αντιμετώπιση που επικρατεί σχετικά με το θέμα.

Παραδέχτηκε λοιπόν σήμερα, ότι ήταν λάθος από πλευρά τους να γράψουν για την παραίτηση της Jacinda Ardern από την πρωθυπουργία της Νέας Ζηλανδίας, συνοδεύοντας την είδηση με τον σεξιστικό τίτλο «Μπορούν οι γυναίκες να έχουν πάντα;»

Η είδηση, που από τότε έχει διαγραφεί, αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Twitter με link, το οποίο παρέπεμπε σε άρθρο του BBC World.

This is a disgrace @BBCWorld. Jacinda Ardern has been a longstanding leader and international hero. Because of her, many more women have bigger aspirations and will enjoy bigger successes. She did it all. pic.twitter.com/Fx2HhtOI96