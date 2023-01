Jacinda Ardern: «Απειλές και πολιτική κακοποίηση» πίσω από την παραίτησή της

«Η οικογένεια της Jacinda είχε υπομείνει τις πιο άγριες επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό που θεωρούμε πως είναι η πιο εξευτελιστική μορφή πολιτικής που έχουμε δει ποτέ» δήλωσε η Debbie Ngarewa-Packer, ηγέτιδα του κόμματος των Μαορί.

H ξαφνική παραίτηση της Jacinda Ardern λόγω κούρασης και burn out ανακοινώθηκε εχθές από την ίδια, ενώ δεν άργησε πολύ μέχρι να έρθουν τα πρώτα δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για απειλές και πολιτική κακοποίηση προς την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας και την οικογένεια της.

Πολλοί δεν έχουν πειστεί πως η αιφνιδιαστική παραίτηση της Jacinda Ardern, οφείλεται σε κούραση, όπως η ίδια δήλωσε.

Σε σύντομη δήλωσή της στους δημοσιογράφους έξω από το αεροδρόμιο του Hawke Bay σήμερα το πρωί, η Ardern ανέφερε πως νιώθει «σειρά συναισθημάτων» για την απόφαση παραίτησής της, για την οποία ωστόσο δε μετανιώνει, όπως είπε.

«Ασφαλώς και νιώθω λύπη, αλλά ταυτόχρονα έχω και μια αίσθηση ανακούφισης» είπε.



Χθες, η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός ανέφερε πως η πολιτική κακοποίηση και οι απειλές εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της δεν αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή της, διευκρινίζοντας πως απλώς «δεν έχω πια τα αποθέματα ενέργειας να το κάνω σωστά».

Oι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας όμως, και άλλα δημόσια πρόσωπα, σημειώνουν πως «ο διαρκής διασυρμός», η κακοποίηση και οι προσωπικές επιθέσεις, ήταν οι αιτίες που προκάλεσαν burnout στην Ardern η οποία τελικά κατέληξε στην απόφαση αυτή, με κάποιους να επιμένουν πως η πρωθυπουργός «οδηγήθηκε εκτός πρωθυπουργικού γραφείου», καλώντας μάλιστα για την αναθεώρηση της πολιτικής κουλτούρας της χώρας.

«Η οικογένεια της (της Jacinda) είχε υπομείνει τις πιο άγριες επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό που θεωρούμε πως είναι η πιο εξευτελιστική μορφή πολιτικής που έχουμε δει ποτέ» πρόσθεσε.

Η πρώην πρωθυπουργός Helen Clark, η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Νέας Ζηλανδίας, ανέφερε πως η Ardern αντιμετώπισε «άνευ προηγουμένου» επιθέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Η πίεση στους πρωθυπουργούς είναι τεράστια, όμως στην εποχή των social media, των clickbait και της 24ωρης κάλυψης, η Ardern αντιμετώπισε ένα κύμα μίσους και δηλητηρίου που είναι πρωτοφανές στη χώρα μας» σημείωσε προσθέτοντας: «Η κοινωνία μας μπορεί τώρα να προβληματιστεί για το αν θέλει να συνεχίσει να ανέχεται την υπερβολική πόλωση που καθιστά την πολιτική μια ολοένα και λιγότερο ελκυστικό επάγγελμα».

