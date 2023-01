Νέα Ζηλανδία: Παραιτείται η πρωθυπουργός της χώρας - «Δεν έχω πια την ενέργεια»

Την παραίτηση της ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Jacinda Ardern έπειτα από πέντε περίπου χρόνια στην εξουσία

Η Jacinda Ardern ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εγκαταλείψει το αξίωμα της τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα ως το αργότερο την 7η Φεβρουαρίου.

Η Jacinda Ardern ανέλαβε πρωθυπουργός κυβέρνησης συμμαχίας το 2017, στα 37 της, προτού οδηγήσει το Εργατικό κόμμα σε εκλογικό θρίαμβο και στην απόλυτη πλειοψηφία στο νεοζηλανδικό κοινοβούλιο τρία χρόνια αργότερα.

Όμως, τελευταία βλέπει τη δημοτικότητά της και αυτήν του κόμματός της να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν αργότερα φέτος. Σήμερα, έκανε γνωστό πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 14η Οκτωβρίου.

Jacinda Ardern has revealed she will quit as New Zealand prime minister next month, saying she no longer has "enough in the tank" to lead.



She made the announcement overnight

https://t.co/H3t0B9MJQe pic.twitter.com/XWpdzCgNeE