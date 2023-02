Super Bowl: Η πραγματική star ήταν η μεταφράστρια νοηματικής, Justina Miles. Δες και θα καταλάβεις γιατί

Εκτός από την εμφάνιση της Rihanna στο Half Time χτες το βράδυ, είχαμε και την εμφάνιση της Justina Miles. Η οποία δεν άργησε να γίνει viral, για όλους τους σωστούς λόγους

To φαντασμαγορικό show του Super Bowl πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με την ομάδα του Κάνσας να παίρνει τελικά το πρωτάθλημα. Τα βλέμματα φυσικά μονοπώλησε η εμφάνιση της Rihanna στον ημίχρονο του αγώνα, η οποία πέρα από μια εκπληκτική εμφάνιση όπου τραγούδησε διάσημες επιτυχίες της, ανακοίνωσε επί σκηνής και τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Τα 13 λεπτά της εμφάνισής της, κατάφεραν να ενθουσιάσουν τους θαυμαστές, ενώ ολόκληρος ο πλανήτης ανέμενε με ανυπομονησία την εμφάνιση της σταρ, η οποία ανέβηκε σε live σκηνή ύστερα από 6 χρόνια.

Εκτός από την εμφάνιση της Rihanna όμως, είχαμε και την εμφάνιση της Justina Miles, η οποία δεν άργησε να γίνει viral.

Η Justina Miles είναι μεταφράστρια νοηματικής γλώσσας και συνόδευσε την εμφάνιση της Riri, μεταφράζοντας τα λόγια των τραγουδιών.

Um Justina Miles for the ASL #SuperBowl #Rihanna was the true star of the #AppleMusicHalftimeShow pic.twitter.com/4WKeFxFG06