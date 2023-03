O Leonardo Di Caprio έκανε 12.000 μίλια με ιδιωτικό jet και μετά πήγε σε περιβαλλοντική εκδήλωση

Έντονες αντιδράσεις για τον ηθοποιό και την περιβαλλοντική του δράση, αφού η χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών έχει μεγάλο αποτύπωμα ρύπων

Ο Di Caprio τα τελευταία χρόνια φημίζεται για το περιβαλλοντικό του έργο και ως ακτιβιστής για το περιβάλλον, λαμβάνει κατα καιρούς δράσεις, προκειμένου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα. Όλα αυτά όμως, έχουν αρχίσει και αμφισβητούνται- καθώς το ιδιωτικό του jet, έφτασε τα 12 χιλιάδες μίλια σε μόλις 2 εβδομάδες. Και στη συνέχεια, πήγε σε εκδήλωση για το περιβάλλον. Εκεί μάλιστα πόζαρε δίπλα σε ηγέτες στον τομέα της βιώσιμης μόδας, ενώ παράλληλα έδωσε το παρόν και στα Green Carpet Fashion Awards (Βραβεία Βιώσιμης Μόδας) του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o ηθοποιός ταξίδεψε σε Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι και ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και τα 19 χιλιόμετρα ταξιδιού, γεγονός που επιβαρύνει έντονα το περιβάλλον, καθώς η χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών έχει μεγάλο αποτύπωμα ρύπων.

'Eco-Warrior' Leonardo DiCaprio Attends Green Fashion Awards after Flying 12k Miles in 2 Weeks on Private Jet https://t.co/N2ZuHIJLKG