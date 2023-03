O Ben Affleck απαντά αν ήταν πραγματικά δυστυχισμένος (ή μεθυσμένος) στην τελετή των Grammys 2023

Ο διάσημος ηθοποιός δεν δίστασε να δώσει ειλικρινείς απαντήσεις και να αναφερθεί στο στίγμα γύρω από τους εθισμούς

Από τη μια πραγματικά αγαπήσαμε τον Ben Affleck λίγο παραπάνω με τα στιγμιότυπα που μας χάρισε από την βραδιά των φετινών Grammys, μιας και η βαρεμάρα ήταν απλόχερα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Και μάλιστα όχι απλά βαρεμάρα, αλλά είχε αποτυπωμένο στο πρόσωπό του, ένα συναίσθημα βαρύ- τόσο βαρύ, σχεδόν ασήκωτο. Από τη μια λοιπόν, μας χάρισε στιγμές γέλιου, από την άλλη όμως, μας έκανε να ανησυχήσουμε για την κατάστασή του, μιας και ο ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, αλλά και τη δυσκολία του να διαχειριστεί δύσκολα συναισθήματα.

Ben Affleck becomes a meme again! Actor's disinterested expression at 2023 Grammys leaves fans in hysterics https://t.co/8VqES3ojd4