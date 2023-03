O Jonah Hill θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας και μένει μακριά από τη δημοσιότητα εξαιτίας του άγχους του

Ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός, περιμένει το πρώτο του παιδί με την σύντροφο του, Olivia Millar

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Jonah Hill κυκλοφόρησε το βιωματικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Stutz», αφιερωμένο στον ψυχοθεραπευτή του, αλλά και τη σημασία της ψυχοθεραπείας. Ωστόσο προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην προχωρήσει σε περιοδεία και ενέργειες προώθησης -και αυτό εξαιτίας του άγχους, αλλά και των κρίσεων πανικού που αντιμετωπίζει.

Ο Jonah Hill έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τη δημοσιότητα και φαίνεται να έχει βρει τους ρυθμούς του, όντας αφοσιωμένος στον εαυτό του, αλλά και την υποκριτική. Πρόσφατα έγινε γνωστό, πως θα γίνει και πρώτη φορά πατέρας, ενώ τον Ιανουάριο ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε μαζί με την αγαπημένη του, σε κατάστημα με παιδικά ρούχα στην Καλιφόρνια.

