Η νέα ταινία Indiana Jones και επίσημα στις Κάννες: Παγκόσμια πρεμιέρα και αφιέρωμα στον Χάρισον Φορντ

Το Φεστιβάλ Καννών επιβεβαίωσε ότι η νέα ταινία Indiana Jones, με τίτλο “Indiana Jones and the Dial of Destiny” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, με το φεστιβάλ να αποτίει επίσης φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή του franchise, Harrison Ford, που τα 50 αυτά χρόνια καριέρας μάς έχει χαρίσει μερικούς θρυλικούς ρόλους, από τον Han Solo στις ταινίες Star Wars μέχρι τον Rick Deckard στο Blade Runner του Ridley Scott – και φυσικά τον Indiana Jones.

Ο Harrison Ford, λοιπόν, και ο σκηνοθέτης της ταινίας James Mangold θα ανεβούν τα σκαλιά του Palais des Festivals στις 18 Μαϊου, την ημέρα που η ταινία θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού στο φεστιβάλ. Στο κόκκινο χαλί αναμένεται να δούμε και τους υπόλοιπους αστέρες του καστ, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore και Mads Mikkelsen.

