Στέψη Βασιλιά Κάρολου: Το μοναδικό μέλος της οικογένειας που θα λείπει από την τελετή

Και όχι δεν αναφερόμαστε στον πρίγκιπα Harry

To Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για τη μεγάλη τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, η οποία θα γίνει τον Mάιο, ενώ οι ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Σε αυτήν τη σημαντική τελετή όμως, υπάρχει ένα μέλος από τη βασιλική οικογένεια στο οποίο δεν θα επιτραπεί να παρευρεθεί.

