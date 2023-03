Πρίγκιπας Harry & Meghan Markle: Ο Κάρολος τους προσκάλεσε τελικά στην τελετή στέψης, αλλά μέσω email

Ωστόσο το πρώην βασιλικό ζεύγος, δεν αποκάλυψε αν θα παρευρεθεί

Αποτελούσε μεγάλη απορία ειδικά στον Βρετανικό λαό, το αν τελικά η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry θα δώσουν το παρόν στην επίσημη τελετή στέψης του νέου βασιλιά Κάρολου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Βρετανία στις 6 Μαΐου 2023, με τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικά από το προηγούμενο έτος.

Μετά την κυκλοφορία ωστόσο του νέου ντοκιμαντέρ από τη Meghan και τον Harry, καθώς επίσης και του νέου βιβλίου του πρώην πρίγκιπα, στο οποίο γίνονται αναφορές για το παλάτι, φαίνεται να είχε δημιουργηθεί ακόμη περισσότερη απόσταση, με πολλά βρετανικά μέσα να αμφισβητούν την πρόσκληση του παλατιού προς τον Harry και τη Meghan.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρώην βασιλικού ζεύγους όμως, η πρόσκληση έφτασε (τουλάχιστον έτσι άφησε να εννοηθεί), το αν όμως το ζευγάρι θα δώσει το παρόν- δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Britain's Prince Harry and his wife Meghan have received an invitation to his father King Charles's coronation but will not yet confirm publicly whether they will attend, a spokesperson for Harry said https://t.co/QIMDLCnn1m pic.twitter.com/PYSTIqeZOa