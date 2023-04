Ο πρίγκιπας William πήγε στο γήπεδο με τον (mini-me του) 9χρονο George και έγιναν viral

Πατέρας και γιος είναι θαυμαστές της Aston Villa και δεν το κρύβουν

Ο πρίγκιπας William βρέθηκε το Σάββατο σε ποδοσφαιρικό αγώνα, συνοδεία του ο 9χρονου γιου του, George. Λίγο αργότερα, οι εικόνες από τις εκφράσεις πατέρα και γιου κατά τη διάρκεια του αγώνα, έγιναν meme και όχι άδικα.

Ο 9χρονος George, ήταν ιδιαίτερα εκφραστικός όπως ο πατέρας του, ενώ και οι δυο έκαναν ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις. Κρατούσαν με τον ίδιο τρόπο το πρόσωπό τους, κι έβαζαν τα χέρια στο στόμα με τον ίδιο επίσης τρόπο. «Αντιγραφή και επικόλληση. Ο πρίγκιπας William και η μικρογραφία του, πρίγκιπας George», έγραψε κάποιος στο Twitter.

Prince William enjoys mini me moments with his Prince George as they watch Aston Villa https://t.co/JKl1EaxpZ8 pic.twitter.com/hRPI88Fnnl