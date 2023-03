Πρίγκιπας Ηarry και Meghan Markle: Βάφτισαν τη μικρή Lilibet σε ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια

Καλεσμένη ήταν και η Βασιλική οικογένεια, η οποία όμως δεν έδωσε το παρών στη τελετή

Σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Ηarry και η Meghan Markle βάφτησαν την 21 μηνών κόρη τους, την Lilibet Diana.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο δούκας και η δούκισσα του Sussex επιθυμούσαν μια μικρή και ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους γι' αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του ζευγαριού:

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Meghan και ο Harry προσκάλεσαν τον βασιλιά Κάρολο, την Camilla, τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton, αλλά δεν παρέστησαν.

Στην τελετή βρέθηκαν περίπου 20 με 30 καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Meghan, Doria Ragland, τον νονό της Lilibet, Tyler Perry, και μία νονά που δεν έγινε γνωστό το όνομά της. Μετά την τελετή ακολούθησε πάρτι με φαγητό και χορό, ενώ αναφέρεται πως ο Archie χόρεψε με την μικρή του αδερφή.

