Ο Tim Cook της Apple μοιράζεται τη συμβουλή του για καθαρό μυαλό (που οδηγεί στην επιτυχία)

«Είναι το καλύτερο από ο,τιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις», δήλωσε ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού

Πρόκειται για μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες (ειδικά στον κόσμο της τεχνολογίας) μιας και διοικεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έχοντας φανατικό κοινό και περιουσία 1,8 δις δολαρίων. Αυτή τη φορά, ο Τim Cook μίλησε στο περιοδικό GQ και αναφέρθηκε στην ευεξία, αλλά και στο δικό του μυστικό, χάρη στο οποίο καταφέρνει να κρατά το μυαλό του καθαρό και την ψυχική του υγεία σε καλή κατάσταση. Άλλωστε το να διοικείς έναν τεχνολογικό κολοσσό όπως η Apple, είναι μια από τις πιο απαιτητικές θέσεις.

