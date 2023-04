Βασιλιάς Κάρολος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη στέψη του

Ποιοι δεν θα παραστούν στο ιστορικό γεγονός για τη Βρετανία, αλλά και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν

Για τη Βρετανία και όχι μόνο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας, ενώ η βασιλική στέψη, αποτελεί παράλληλα μια επίσημη θρησκευτική τελετή, η οποία παραμένει ίδια εδώ και περίπου 1.000 χρόνια.



Ωστόσο, κανείς δεν ασχολείται ουσιαστικά με την ιστορία του γεγονότος, αλλά το ενδιαφέρον κεντρίζει το gossip και η ίντριγκα, γύρω από τη σπουδαία τελετή, για την οποία οι Βρετανοί ετοιμάζονται εδώ και μήνες.



Πρόκειται επίσης για μια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά το παλάτι, μιας και μετά τον θάνατο της Ελισάβετ, ο θεσμός της μοναρχίας έχει αρχίσει να αμφισβητείται ανοιχτά. Ακόμη, το σπουδαίο γεγονός της στέψης, χρηματοδοτείται με εκατομμύρια λίρες, οι οποίες προέρχονται από φορολογούμενους, εν μέσω οικονομικής κρίσης που απασχολεί την Βρετανία.

Πρόκειται για τον σταυρό που θα παραληφθεί επίσημα από την Εκκλησία της Ουαλίας, ο οποίος περιέχει θραύσματα από τον λεγόμενο «αληθινό σταυρό» και θα ηγηθεί της πομπής στέψης του Βασιλιά Καρόλου Γ'. Το θρησκευτικό λείψανο, που ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι θραύσμα του σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, δόθηκε στον βασιλιά από τον πάπα Φραγκίσκο για να σηματοδοτήσει τη στέψη του. Ο βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε την ενσωμάτωση του θραύσματος στον σταυρό που Σταυρό της Ουαλίας, που κατασκευάστηκε, τον οποίο παρουσίασε στην Εκκλησία της Ουαλίας ως δώρο για να σηματοδοτήσει την εκατονταετηρίδα της, όπως ανακοίνωσε η Εκκλησία την Τετάρτη.

Pope Francis gifts fragments said to be from the cross on which Jesus was crucified to King Charles as a coronation gift. The fragments will be included in a newly made Cross of Wales used at the head of the coronation procession https://t.co/W3lI3jn2Hm pic.twitter.com/xChcL7tNu4