Shakira: Η νέα ζωή στο Μαϊάμι με Tom Cruise και τιμητικά βραβεία - O υπέροχος ευχαριστήριος λόγος της

«Οι γυναίκες είμαστε πιο γενναίες απ' όσο νομίζουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Shakira, παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή της Shakira, από τότε που άφησε οριστικά τη Μαδρίτη πίσω της και μετακόμισε μαζί με τα παιδιά της στο Μαϊάμι για μια νέα αρχή. Η ίδια δεν έκρυψε πόσο δύσκολοι ήταν οι προηγούμενοι μήνες της ζωής της, σχετικά με την απιστία και το διαζύγιο από τον Gerard Pique. Η διάσημη τραγουδίστρια όμως, είναι μια ακόμη απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά τη ζωή και πως οι γυναίκες βρίσκουν την δύναμη να συνεχίζουν, κρατώντας μακριά τους ανθρώπους που τις πλήγωσαν και τις απογοήτευσαν.

Τις τελευταίες ημέρες, η Shakira τιμήθηκε με βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς», ευχαρίστησε το κοινό της και αναφέρθηκε ξανά (με έμμεσο τρόπο στον χωρισμό της), αλλά επίσης βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, μαζί με τον γιο της, αλλά και τον Tom Cruise, με τον οποίο φάνηκε να έχουν έρθει αρκετά κοντά.

Τα πλάνα από τη συνάντηση των δυο celebrities, έχουν ήδη πυροδοτήσει φήμες για μεταξύ τους σχέση, αφού οι δυο τους δεν έκρυψαν την εκτίμηση και την συμπάθεια τους ενός προς το πρόσωπο του άλλου. Ο Cruise στάθηκε χαμογελαστός δίπλα στη γνωστή τραγουδίστρια, ενώ σε άλλα πλάνα τους βλέπουμε να συζητούν χαμογελαστοί και ήρεμοι. Ακόμη δεν δίστασαν να ποζάρουν μαζί και στα φωτογραφικά φλας. Δημοσίευμα της Dailymail μάλιστα, θέλει ήδη την διάσημη τραγουδίστρια να είναι σε σχέση με τον Tom Cruise, από τότε που μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB

Όσο αφορά τη βράβευση της διάσημης τραγουδίστριας, κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» στην τελετή απονομής των βραβείων Billboard's. Το βραβείο είχε τίτλο «Women in Latin Music Awards» και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Watsco Center στο Μαϊάμι, όπου πλέον ζει μόνιμα τους τελευταίους δυο μήνες.



Στην ομιλία της δεν παρέλειψε να αναφερθεί έμμεσα και στον πρόσφατο χωρισμό της. «Έρχεται μια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας που δεν εξαρτάται πλέον από κάποιον. Αγαπά ή αποδέχεται τον εαυτό της όπως είναι», δήλωσε η Shakira παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Η αναζήτηση του άλλου αντικαθίσταται από την αναζήτηση του εαυτού μας. Η επιθυμία να είσαι τέλειος αντικαθίσταται από την επιθυμία να είσαι αυθεντικός», συνέχισε η διάσημη τραγουδίστρια, με το κοινό να υποδέχεται τα λεγόμενά της με χειροκροτήματα.



«Είναι μια χρονιά κατά την οποία συνειδητοποίησα ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο δυνατές από ότι νομίζουμε. Είμαστε πιο γενναίες από ότι νομίζουμε. Πιο ανεξάρτητες από ότι μας έμαθαν να είμαστε. Ποια γυναίκα δεν έχει περάσει την εμπειρία να αναζητά την προσοχή, τη στοργή ή την έγκριση από τους άλλους και να ξεχνάει τον εαυτό της, Μου έχει συμβεί αυτό», κατέληξε η Shakira και δικαίως αποθεώθηκε.

✨ Watch Shak’s acceptance speech as she receives the @billboard “Woman of the Year” award!

✨ Mira el discurso completo de Shakira recibiendo el premio “Mujer del Año” de @billboard! pic.twitter.com/nUGeVWutrR