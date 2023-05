Η Google έβγαλε νέο παιχνίδι: Μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο έργο τέχνης είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης;

Τελικά μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα πραγματικό έργο από ένα κατασκευασμένο;

Η συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και πιο έντονη με πολλούς ειδικούς να προειδοποιούν για πολλούς κινδύνους και κυρίως για κινδύνους γύρω από την παραπληροφόρηση και τα fake news.



Καλλιτέχνες παραπονιούνται ότι generators τεχνητής νοημοσύνης αντιγράφουν κανονικά τα ανθρώπινα έργα, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η δουλειά τους, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που ανησυχούν για την απειλή που μπορεί να κρύβει η τεχνητή νοημοσύνη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών – μόλις πριν από μερικές εβδομάδες καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας, που χρησιμοποίησε τεχνητές εικόνες αντί για πραγματικές φωτογραφίες, προκάλεσε τις αντιδράσεις φωτογράφων σε όλο τον κόσμο.



Μάλλον λοιπόν ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς να ξεχωρίζουμε ένα τεχνητό έργο από ένα πραγματικό έργο, που αποτελεί δημιουργία ενός ανθρώπου και δεν είναι αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου. Και ποιος καλύτερος να μας διδάξει, από την τεχνητή νοημοσύνη της Google; Ένα παιχνίδι, λοιπόν, που κυκλοφόρησε η Google πριν από μερικές ημέρες μαθαίνει στους ανθρώπους να εξασκούν ακριβώς αυτή την ικανότητα.



Με τίτλο, Odd One Out, το παιχνίδι παρουσιάζει στους παίκτες τέσσερις εικόνες (έργων τέχνης όπως πίνακες, ζωγραφιές, σκίτσα, πολυέλαιους, έπιπλα), μία από τις οποίες αποτελεί δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης της Google. Οι παίκτες ξεκινούν με τέσσερις ζωές και το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο γρήγορο με τις ζωές να τελειώνουν κάθε φορά που κάνεις λάθος.



Αυτό που σίγουρα κάνει ξεκάθαρο αυτό το παιχνίδι είναι το πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις μία τεχνητή από μία πραγματική εικόνα –μερικές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης μοιάζουν ίδιες με τις φωτογραφίες, τις αντίκες, τους πίνακες που βρίσκονται στη ψηφιακή συλλογή του Google Arts and Culture.



Όσο περισσότερο παίζεις όμως, τόσο πιο πολλά στοιχεία ανακαλύπτεις, για να μπορείς να ξεχωρίσεις την τεχνητή εικόνα. Για παράδειγμα, οι περισσότερες τεχνητές εικόνες που δημιούργησε το Google A.I. έχουν λάθη, περίεργο φωτισμό και είναι πολύ “απλές” συγκριτικά με τις υπόλοιπες.



Το παιχνίδι δημιούργησαν οι Caroline Buttet and Emmanuel Durgoni, δύο καλλιτέχνες που συνεργάζονται με το Google Arts & Culture Lab και έχουν κυκλοφορήσει κι άλλα παιχνίδια στο παρελθόν, όπως το Haiku Imagined, που δίνει εικόνα σε ποιήματα με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.



Σε ανακοίνωση του για το λανσάρισμα του παιχνιδιού, το Google Arts & Cultue αναφέρει: “Το σημείο εκκίνησης για αυτά τα νέα πειράματα είναι το να μπορέσουν οι εφαρμογές του Google A.I. να εμπνεύσουν την ανακάλυψη της κουλτούρας και τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού”.