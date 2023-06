Tony Αwards 2023: Οι red carpet εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Από Old Hollywood looks, μέχρι εντυπωσιακά breastplates, αυτό το χαλί δεν απογοήτευσε

H χθεσινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στα κορυφαία θεατρικά έργα και μιούζικαλ του Broadway, τα οποία τίμησε η τελετή απονομής βραβείων Tony Awards για το 2023. Λαμπεροί καλεσμένοι κατέφθασαν στο United Palace, στη συνοικία Washington Heights του Μανχάταν και κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις λαμπερές και άλλοτε ανατρεπτικές εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί της βραδιάς.



Η «Old Hollywood» αισθητική της Jessica Chastain κέρδισε το κοινό της, με την ίδια να λάμπει μέσα στο κατακίτρινο Gucci φόρεμα της, το οποίο συνόδευσε με κάπα και ένα διαμαντένιο κολιέ, 35.9 καρατίων.



Αγαπημένη και πάντοτε ξεχωριστή η Lupita Nyong’o εμφανίστηκε φορώντας ένα απλό μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο όμως με μια ασημένια breastplate, σχεδιασμένη από την πακιστανικής καταγωγής σχεδιάστρια, Misha Japanwala. «Η δουλειά της Japanwala έχει τις ρίζες της στην απόρριψη και την αποδόμηση της εξωτερικής ντροπής, η οποία είναι συνδεδεμένη στα σώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Lupita αναφερόμενη στις στυλιστικές της επιλογές.

Lupita Nyong’o wore a molded silver cast of her own body on the 2023 #TonyAwards red carpet. https://t.co/GGgi6R2Ikh