Ξέχασες τον κωδικό κλειδώματος στο iPhone; Αυτό το νέο χαρακτηριστικό θα σου λύσει τα χέρια

Το iOS 17 έρχεται να κάνει τη χρήση του κινητού σου ακόμη πιο εύκολη, αλλά και να σου δώσει λύσεις

Σε όλους μας έχει συμβεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να αλλάξουμε τον κωδικό στην οθόνη κλειδώματος του iPhone μας. Η συνήθεια όμως μας «πηγαίνει αυτόματα» στον παλιό κωδικό με αποτέλεσμα να ξεχάσουμε τον νέο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;



Η Apple θέλει να βάλει τέλος σε αυτό το πρόβλημα και ετοιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό που πρόκειται να μας λύσει τα χέρια. Η νέα δυνατότητα θα γίνει διαθέσιμη με το iOS 17 και θέλει να σας βοηθήσει σε περίπτωση που αλλάξατε κωδικό και δεν τον θυμάστε. Το νέο χαρακτηριστικό του iOS 17 θα σας επιτρέψει για 72 ώρες να χρησιμοποιήσετε τον παλιό κωδικό που είχατε στο iPhone σας, προτού γίνει η αλλαγή.

