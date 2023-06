Εξαφάνιση Titan: To υποβρύχιο διαλύθηκε - Πώς εκτιμούν ότι έγινε η τραγωδία

Η ανάρτηση από την OceanGate και η τοποθέτηση του σκηνοθέτη James Cameron

Από εχθές το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) έχει εξαντληθεί το οξυγόνο του εξαφανισμένου υποβρυχίου Titan που ξεκίνησε την Κυριακή, την μοιραία περιήγηση στο ναυάγιο του Τιτανικού. Η επικοινωνία του υποβρυχίου με τον «μητρικό σταθμό» χάθηκε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά από την καταβύθιση του, ενώ εχθές εντοπίστηκαν και τα πρώτα συντρίμμια που φαίνεται πως ανήκουν στο εξαφανισμένο υποβρύχιο.



«Πριν από μερικές ώρες ανακαλύφθηκαν μερικά συντρίμμια που συνάδουν με την απώλεια του θαλάμου πίεσης» του υποβρυχίου Titan, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αντιναύαρχος John Mauger του Αμερικανικού Λιμενικού Σώματος σε συνέντευξη Τύπου.

Η εταιρεία OceanGate, στην οποία ανήκε το υποβρύχιο, έκανε με τη σειρά της μια ανάρτηση ενημέρωσης:



«Πιστεύουμε τώρα ότι ο διευθύνων σύμβουλός μας Stockton Rush, Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, δυστυχώς έχουν χαθεί. Αυτοί οι άνδρες ήταν αληθινοί εξερευνητές, που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό αίσθημα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για εξερεύνηση και προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας πονούν για αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους αυτή την τραγική στιγμή. Λυπούμαστε για την απώλεια της ζωής τους. Είχαν φέρει χαρά σε όλους, όσοι τους γνώριζαν».



«Είναι μία εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους εργαζομένους μας, οι οποίοι είναι εξουθενωμένοι και πενθούν βαθιά γι’ αυτή την απώλεια. Όλη η οικογένεια της OceanGate νιώθει ευγνωμοσύνη για τους αμέτρητους άνδρες και τις αμέτρητες γυναίκες από πολλούς οργανισμούς από τη διεθνή κοινότητα που επιτάχυναν τις έρευνες με πλήθος πόρων και εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτή την αποστολή. Εκτιμούμε την δέσμευσή τους να εντοπίσουν τους πέντε ερευνητές και τις μέρες και νύχτες συνεχούς δουλειάς και υποστήριξης προς τα πληρώματά μας και τις οικογένειές τους. Είναι μία πολύ θλιβερή στιγμή για όλη την εξερευνητική κοινότητα και για κάθε οικογένεια των μελών που χάθηκαν στη θάλασσα. Ζητάμε με ευγένεια να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».



Τα συντρίμμια του υποβρυχίου εντοπίστηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, σχεδόν 500 μέτρα από το ναυάγιο του Τιτανικού, σύμφωνα με τις αρχές.

«Τα συντρίμμια που βρέθηκαν, συνάδουν με μια καταστροφική έκρηξη του σκάφους», είπε επίσης ο John Mauger. «Καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, η ακτοφυλακή είχε συσκευές ακρόασης στο νερό, ωστόσο δεν εντόπισε καταστροφικές βλάβες», επισήμανε για μία ακόμα φορά.



Νωρίτερα η εταιρεία Pelagic Research Services με ένα μήνυμα στο Facebook έκανε γνωστό ότι το πλήρωμά της ήταν εκείνο που εντόπισε τα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan που εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στον Ατλαντικό ωκεανό: «Η PRS θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη, συντονισμένη αντίδραση της διάσωσης όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή έρευνας. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στις οικογένειες εκείνων στο υποβρύχιο Titan και στην τραγική απώλεια τους» ανέφερε σε ανάρτησή της. Ωστόσο λίγο αργότερα το μήνυμα διαγράφηκε.



O εμπειρογνώμονας David Mearns μιλώντας στο Sky News δήλωσε ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν «δείχνουν» να είναι τμήματα του υποβρυχίου. Συγκεκριμένα, εκτιμάται πως είναι ένα τμήμα από το πλαίσιο προσγείωσης και ένα πίσω κάλυμμα από το υποβρύχιο.



Το σενάριο της έκρηξης εκτιμά και η Αμερικανική ακτοφυλακή, περιγράφοντας πως το τέλος πιθανόν επήλθε από καταστροφική αποσυμπίεση που διέλυσε το βαθυσκάφος. Ακόμη ο υποναύαρχος John Mogger, τόνισε πως τα συντρίμμια αυτά μπορούν να αντιστοιχούν στην καταστροφή του θαλάμου πίεσης.



Στην ίδια συνέντευξη, ο Mogger έκανε λόγο για ένα «περιβάλλον που δεν συνγχωρεί», λέγοντας πως ίσως είναι αδύνατον να εντοπιστούν οι σοροί των επιβαινόντων του υποβρυχίου στον Ατλαντικό Ωκεανό. «Για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η έκρηξη, είναι πολύ νωρίς για να το γνωρίζουμε» συμπλήρωσε ο ναύαρχος. «Η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε τοποθετημένα σόναρ στο νερό επί 72 ώρες, τα οποία όμως δεν κατέγραψαν κάποιο «τέτοιο καταστροφικό συμβάν».

Η αμερικανική ακτοφυλακή με τη σειρά της ανακοίνωσε πως η επόμενη φάση θα είναι να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες των μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο υποβρύχιο Titan «έχουν κατανόηση ότι όσο πιο γρήγορα μπορούμε να μάθουμε τι συνέβη θα αρχίζουν να βρίσκουν κάποιο διέξοδο».

«Οι ομάδες θα συνεχίσουν να ερευνούν τη θέση του πεδίου συντριμμιών. Θα αρχίσουμε να αποδεσμεύουμε προσωπικό και σκάφη από το σημείο κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών. Αλλά θα συνεχίσουμε τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις στον πυθμένα της θάλασσας», αναφέρει.

Ο σκηνοθέτης είχε πει παλαιότερα ότι «το σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού είναι ένα από τα πιο αδυσώπητα μέρη στη Γη». Ενώ σε πρόσφατη τοποθέτηση του για το υποβρύχιο Titan, δηλώνει την εντύπωση που του κάνει η ομοιότητα της τραγωδίας του Titan με την καταστροφή του Τιτανικού.



Να σημειωθεί πως ο Καναδός σκηνοθέτης είχε βυθιστεί και εκείνος στα 11.000 μέτρα για περιήγηση στην Τάφρο των Μαριανών (που αποτελεί το βαθύτερο σημείο του πλανήτη, και βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό). Mεταξύ άλλων, εμφανίστηκε οργισμένος όσον αφορά τις τραγικές εξελίξεις σχετικά με το υποβρύχιο Titan, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες ήταν στενός φίλος του και ο ίδιος καταγγέλλει την αγνόηση των πολλών προειδοποιήσεων για την ασφάλεια του βαθυσκάφους.

