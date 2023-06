Women In Comedy Festival: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 6 Σεπτεμβρίου

Στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα “Μελίνα Μερκούρη”

Το stand up comedy φεστιβάλ “Women in Comedy” έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ένα απολαυστικό all-female line up, για δύο μόνο βράδια την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα “Μελίνα Μερκούρη” στην Αθήνα, ενώ θα προηγηθεί και μια στάση στη Θεσσαλονίκη.

Με την υποστήριξη του Women In Comedy UK που πραγματοποιείται εδώ και 11 χρόνια στο Manchester της Μεγάλης Βρετανίας, η ελληνική εκδοχή του φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τις γυναίκες καλλιτέχνιδες του χώρου του stand up comedy στην Ελλάδα. Αποτελεί μια γιορτή ορατότητας των γυναικείων κωμικών ταλέντων με σκοπό την στήριξη, ενδυνάμωση και προώθηση της συμμετοχής των γυναικών, θηλυκοτήτων και non binary ατόμων στα κωμικά καλλιτεχνικά δρώμενα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει γνωστές και αγαπημένες stand up comedians αλλά και φυσικά να γνωρίσει νέες, ανερχόμενες και πολλά υποσχόμενες κωμικούς. Συνολικά 14 καλλιτέχνιδες, οι Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα, Χριστίνα Βούλγαρη, Ειρήνη Ξυγκάκη, Μελίνα Κόλια, Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαντωνίου, Μαρία Κουφομανώλη, Ρούλη Μπουραντά, Έμιλυ Ντάνου, Κωνσταντίνα Δαούτη και Λίνα Θωμοπούλου θα ανέβουν στη σκηνή του φεστιβάλ για να μας κάνουν να γελάσουμε μέχρι δακρύων… και άλλες κλισέ αλλά αληθινές ατάκες. Ετοιμαστείτε για comedy overdose!

Την ημέρα του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα με το εισιτήριό τους, εκτός από τις παραστάσεις, να παρακολουθήσουν workshops και να επισκεφθούν ενημερωτικά stands σχετικά με έμφυλα θέματα στην πρώτη γιορτή ορατότητας του ελληνικού stand up comedy.

Save the Date, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου το πρώτο και μεγαλύτερο συμπεριληπτικό φεστιβάλ κωμωδίας στην Ελλάδα ανοίγει τις πόρτες του.

Η προπώληση έχει ξεκινήσει!

*Το φεστιβάλ Women In Comedy GR θα κάνει στάση και στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου με ελαφρώς διαφοροποιημένο line up από της Αθήνας.

INFO

WOMEN IN COMEDY GR

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Βράχων Βύρωνα “Μελίνα Μερκούρη”

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 15€

Φοιτητικό / ανέργων: 12€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων) στα φυσικά σημεία προπώλησης. 14€ μέσω του fero.gr

AMEA: δωρεάν είσοδος

Προπώληση:

Online: fero.gr

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Σύνταγμα:

Ministry of Concrete (Αθανασίου Αξαρλιάν 5, τηλ.21 0342 5255)

Παγκράτι:

Superfly Cafe (Εμπεδοκλέους 28, τηλ.21 1404 6076)

Νέα Σμύρνη:

Jackals Tattoo (Εμπορικό Κεντρο 3ος όροφος, Ομήρου 41-43, τηλ.21 0937 4449)

Πειραιάς

Jackals Tattoo (Σωτήρος Διός, Βούλγαρη 51-53, τηλ.21 0410 0206)

Θα εμφανιστούν:

Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα, Χριστίνα Βούλγαρη, Ειρήνη Ξυγκάκη, Μελίνα Κόλια, Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαντωνίου, Μαρία Κουφομανώλη, Ρούλη Μπουραντά, Έμιλυ Ντάνου, Κωνσταντίνα Δαούτη, Λίνα Θωμοπούλου

Διοργάνωση:

Art on the Road Productions

Αλέξανδρος Σαλαμές - Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου