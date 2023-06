Celebrity drama: Ο Κέβιν Κόστνερ δεν πληρώνει διατροφή στην πρώην του - Υποστηρίζει πως έδινε $188 χιλ. σε πλαστικές κάθε μήνα

Το διάσημο ζευγάρι ακολουθεί χωριστούς δρόμους ύστερα από 18 χρόνια

Ένα ακόμη Χολιγουντιανό ζευγάρι, το οποίο χωρίζει αλλά όχι και με τις καλύτερες διαθέσεις, είναι οι Κέβιν Κόστνερ και Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ. Από γονείς και σύντροφοι, έχουν πλέον γίνει αντίπαλοι, αφού ο διάσημος ηθοποιός κατηγορεί την πρώην σύζυγο του, πως ζητά υπερβολικά πολλά χρήματα για διατροφή -ενώ εκείνη ισχυρίζεται πως αν δεν λάβει το ποσό των 248.000 δολαρίων τον μήνα, δεν θα αποχωρήσει από το σπίτι τους, όπως αρχικά προβλεπόταν.



Οι δικηγόροι του ζευγαριού εργάζονται εντατικά για να βρουν μια κοινή λύση, ωστόσο όσο το κλίμα γίνεται πιο έντονο, τόσες περισσότερες πληροφορίες έχουμε σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.



Συγκεκριμένα, ο Κέβιν Κόστνερ ισχυρίζεται πως η Κριστίν ζητά υπερβολικά υψηλό ποσό για τη διατροφή των 3 παιδιών τους, η οποία στην τελική δεν είναι τόσο για τα παιδιά, όσο για την ίδια, αφού τον τελευταίο χρόνο ξόδεψε $188 χιλιάδες τον μήνα, σε πλαστικές επεμβάσεις. Συν οι ιδιωτικές προπονήσεις της, αλλά και οι selfcare συνήθειες της, κοστίζουν πολλά χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα.

A new court filing from the estranged wife of Kevin Costner is asking the actor to provide $248,000 a month in child support for their three teenage children. https://t.co/W99hdyrs7n