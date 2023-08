Επικίνδυνος κρυοηφαιστειακός κομήτης κατευθύνεται προς τη Γη

O συγκεκριμένος κατευθύνεται προς τη γη και θα κάνει το κοντινότερο πέρασμα του στις 2 Ιουνίου 2024

Ο κομήτης, που ονομάζεται 12P/Pons-Brooks (12P), είναι ένας κρυοηφαιστειακός κομήτης. Όπως όλοι οι άλλοι κομήτες, το παγωμένο αντικείμενο αποτελείται από έναν στερεό πυρήνα, γεμάτο με ένα μείγμα πάγου, σκόνης και αερίου ενώ περιβάλλεται από ένα νέφος αερίου που ονομάζεται κώμα, το οποίο πηγάζει από το εσωτερικό του κομήτη.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους κομήτες, το αέριο και ο πάγος μέσα στον πυρήνα του 12P συσσωρεύονται τόσο πολύ που το ουράνιο αντικείμενο μπορεί να εκραγεί βίαια, εκτοξεύοντας το παγωμένο του εσωτερικό υλικό, γνωστό ως κρυόμαγμα, μέσα από μεγάλες ρωγμές στο κέλυφος του πυρήνα.



Στις 20 Ιουλίου, πολλοί αστρονόμοι εντόπισαν μια έκρηξη στον συγκεκριμένο κομήτη, ο οποίος έγινε ξαφνικά περίπου 100 φορές φωτεινότερος από ό,τι συνήθως φαίνεται. Αυτή η αύξηση της φωτεινότητας συνέβη όταν το κώμα του κομήτη διογκώθηκε ξαφνικά με αέρια και κρυστάλλους πάγου που απελευθερώθηκαν από το εσωτερικό του κομήτη, επιτρέποντάς του να αντανακλά περισσότερο ηλιακό φως πίσω στη Γη.

Από τις 26 Ιουλίου, το κώμα του κομήτη είχε αυξηθεί σε περίπου 230.000 χιλιόμετρα, επτά χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από τον πυρήνα του, ο οποίος έχει εκτιμώμενη διάμετρο περίπου 30 χλμ. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι μια ανωμαλία στο σχήμα του διογκωμένου κώματος κάνει τον κομήτη να μοιάζει σαν να έχουν φυτρώσει κέρατα σε αυτόν. Ο κομήτης αποτελεί σταθερό στόχο παρατηρήσεων των αστρονόμων και η έκρηξη που προκλήθηκε σε αυτόν ήταν η πρώτη που παρατηρείται σε αυτόν τα τελευταία χρόνια.

Η τροχιακή του κίνηση θα τον φέρει στη διαστημική μας γειτονιά σε ένα χρόνο. Τον Απρίλιο του 2024 θα πλησιάσει στη κοντινότερη απόσταση από τον Ήλιο και στη συνέχεια θα κάνει το κοντινότερο του πέρασμα από τη Γη στις 2 Ιουνίου του 2024 όπου θα γίνει ορατός στον ουρανό. Είναι μάλιστα η κοντινότερη επίσκεψη του κομήτη στη Γη τα τελευταία 71 έτη.

