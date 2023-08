Το αγόρι με τις δύο καρδιές: Η πραγματική ιστορία δύο αδερφών προσφύγων από το Αφγανιστάν “ανεβαίνει” σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά

Ο Τάκης Τζαμαργιάς επιστρέφει τη νέα σεζόν στο θέατρο Άλμα με την παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές» – μια πραγματική ιστορία προφυγιάς, ειπωμένη από τους ίδιους τους ήρωές της, τους αδερφούς Hamed και Hessam Amiri.

Ο Τάκης Τζαμαργιάς έρχεται τον Οκτώβριο του 2023 στο Θέατρο Άλμα, με μια πραγματική ιστορία προφυγιάς την οποία αφηγείται σε βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2020 ο Hamed Amiri, με τον πρωτότυπο τίτλο “The Boy with Two Hearts: A Story of Hope”.

Βασισμένη στην πραγματική ιστορία των δύο αδερφών, η θεατρική διασκευή του Phil Porter παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφηγείται το δύσκολο πέρασμα των δύο, νεαρών τότε, αγοριών και της οικογένειάς τους από το Αφγανιστάν στο Ηνωμένο Βασίλειο και προς μια νέα ζωή.

