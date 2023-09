Cinobo: Νέα σεζόν κι ένα μεγάλο νέο – Οι πρώτες σειρές καταφτάνουν στην πλατφόρμα

Η μεγάλη έκπληξη που μάς ετοίμαζε το Cinobo αποκαλύφθηκε! Προστίθενται και σειρές στο ήδη πλούσιο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Αυτές είναι οι έξι πρώτες που αναμένονται τον Οκτώβριο

Τη χθεσινή γλυκιά φθινοπωρινή βραδιά συγκεντρωθήκαμε στο θερινό Cine Αλεξάνδρα για να μάθουμε επιτέλους ποια είναι αυτά τα “μεγάλα νέα” που μάς επιφυλάσσει η πλατφόρμα του Cinobo.

Η ομάδα του Cinobo μάς υποδέχτηκε και μάς διηγήθηκε την ιστορία της δημιουργίας της αλλά και όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Και πιστή στην ανάγκη και τη θέλησή της να μεταφέρει στο κοινό ιστορίες του ανεξάρτητου σινεμά που δύσκολα θα βρει κάποιος αν δεν υπάρχουν σε μια συνδρομητική πλατφόρμα, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό και ιστορίες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ξετυλιχθούν. Με άλλα λόγια, αναμένονται πια και σειρές στο Cinobo! Αποκλειστικές σειρές που δεν θα βρείτε κάπου αλλού, με νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα. Σειρές σαν σινεμά, οι οποίες θα πλαισιώνουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας, χωρίς να επισκιάζουν τις ταινίες και θα ανανεώνονται κάθε μήνα. Και κάπως έτσι, το Cinobo δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από γνωστές πλατφόρμες παγκοσμίου φήμης.

Η δημιουργός και διευθύντρια του Cinobo, Δάφνη Μπεχτσή, σχολιάζει σχετικά με την πλατφόρμα που έχει γίνει το “σπίτι” του ανεξάρτητου σινεμά: «Το όνομα του Cinobo αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που κάνει η πλατφόρμα. Cinema no borders, από κάθε άποψη. Σινεμά απ’ όλο τον κόσμο, απ’ όλους τους πολιτισμούς και όλες τις ματιές, σινεμά που ανοίγει ορίζοντες, ξεπερνά τα όρια, τα κοινωνικά, τα ηθικά, τα απόλυτα. Σινεμά που είναι κοντά σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Χωρίς όρια, ιδεολογικά, γεωγραφικά ή άλλα. Γιατί είναι απαραίτητο. Η αρχική φιλοσοφία του no border cinema έγινε cinema no borders, και μετά Cinobo. Σινεμά με όραμα και πολυμορφία. Σινεμά που αψηφά κανόνες και στερεότυπα και ψηλαφεί πολιτισμούς. Σινεμά που διασκεδάζει. Σινεμά που σε κάνει να αισθάνεσαι, να γελάς, να προβληματίζεσαι».

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr