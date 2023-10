Οι γάτες ανέπτυξαν 276 εκφράσεις στο πρόσωπο από τη συνύπαρξη τους με ανθρώπους

Σε σύγκριση με τον άνθρωπο που διαθέτει μόνο 44 εκφράσεις

Οι γάτες επικοινωνούν τις εχθρικές ή φιλικές προθέσεις τους χρησιμοποιώντας έως και 276 εκφράσεις προσώπου, που πιθανώς εξελίχθηκαν στα περισσότερα από 10.000 χρόνια συνύπαρξης με τον άνθρωπο.



Δύο ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες τις μέτρησαν αναλύοντας βίντεο που καταγράφηκαν σε ένα CatCafè, ένα μέρος όπου οι θαμώνες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν (ακόμα και να κάνουν γιόγκα) με δεκάδες αιλουροειδή. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Behavioral Processes, γεννήθηκε από μια ιδέα της Lauren Scott, μιας φοιτήτριας ιατρικής όπου για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος, βιντεοσκοπούσε τις εκφράσεις του προσώπου που έκαναν οι γάτες σε ένα CatCafè.



Από το πείραμα προέκυψαν 194 λεπτά εγγραφών βίντεο, τις οποίες η ερευνήτρια εξέτασε στη συνέχεια με τη βοήθεια της εξελικτικής ψυχολόγου Brittany Florkiewicz. Προσπάθησαν να κωδικοποιήσουν όλες τις κινήσεις των μυών του προσώπου των αιλουροειδών, εξαιρουμένων εκείνων που σχετίζονται με την αναπνοή, το μάσημα, το χασμουρητό και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

