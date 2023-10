Amazon: Aντικατέστησε τους εργάτες στα εργοστάσια με ανθρωποειδή ρομπότ

Πρώτες ανησυχίες για απολύσεις και τον αντίκτυπο που θα υπάρξει στις θέσεις εργασίας

Η δημοφιλής εταιρεία του Τζεφ Μπέζος είχε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες τις μεγάλες επενδύσεις σε ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα επάνδρωναν μεγάλα τμήματα των εργοστασίων της. Πριν από λίγες ώρες, το εγχείρημα αυτό έγινε πράξη, καθώς η αυτοματοποίηση στις αποθήκες της Amazon μόλις ξεκίνησε.



Αυτή την εβδομάδα, η Amazon πρόσθεσε σε αποθήκες της το Digit, ένα δίποδο ρομπότ, το οποίο μπορεί να πιάσει και να σηκώσει αντικείμενα. Αρχικά, η δουλειά που έχουν αναλάβει αυτά τα ρομπότ είναι κυρίως η μεταφορά αντικειμένων και κουτιών.

Το Digit αποτελεί δημιουργία της Agility Robotics, μια startup στο Όρεγκον την οποία υποστηρίζει η Amazon. Το ρομπότ μπορεί να περπατήσει προς τα μπροστά, πίσω, πλάγια και να σκύψει. Έχει ύψος 1,75 μ., ζυγίζει 65 κ., ενώ μπορεί να σηκώσει έως 16 κιλά.

Amazon said it’s in the "very, very early stages" of testing this robot in its facilities

