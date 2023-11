Όσκαρ 2024: Ο Τζίμι Κίμελ είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης της βραδιάς (για 4η φορά)

Η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου φαίνεται πως κατέληξε στον μεγάλο οικοδεσπότη της βραδιάς των Όσκαρς 2024

Στις 10 Μαρτίου 2024, αναμένεται η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ και η Ακαδημία ετοιμάζεται πυρετωδώς για την μεγάλη βραδιά. Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε και ο μεγάλος οικοδεσπότης, ο οποίος θα είναι ο παρουσιαστής και κωμικός Τζίμι Κίμελ και μάλιστα για 4η χρονιά, όχι συνεχόμενη όμως.



Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους το Variety και οι New York Times, αναφέρουν πως ο Τζίμι Κίμελ θα είναι ο οικοδεσπότης της βραδιάς απονομής των Όσκαρ 2024, που θα φιλοξενηθεί στο Dolby Theatre στις 10 Μαρτίου. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο ίδιος, δηλώνοντας τον ενθουσιασμό του.

I am enthused to announce that I am returning to host the #Oscars on Sunday March 10th. Please keep it between us, thanks. @TheAcademy pic.twitter.com/LtF7hFMV9L