Η 64χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε από τους Los Angeles Times

Η 64χρονη Jamie Lee Curtis πήρε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της για την ταινία "Everything Everywhere All At Once", προκαλώντας την προφανή στενοχώρια της Angela Basset.

Παρόλα αυτά, η Curtis άξιζε το Όσκαρ, όχι μόνο για την ερμηνεία, την εμφάνιση της οποίας εμπνεύστηκε από μία τυχαία εφοριακό στο Ίντερνετ, αλλά και εξαιτίας όλων αυτών των δεκαετιών στη βιομηχανία.

Οι Los Angeles Times ήταν εκεί να απαθανατίσουν τη χαρά της, μερικές ώρες μετά τη μεγάλη νίκη. Μία φωτογραφία με την ίδια να φορά μαύρη μπλούζα και γυαλιά, στο ξενοδοχείο Beverly Hills, να απολαμβάνει τον καφέ της by the pool, με παρέα τον θείο Όσκαρ. «ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙ. ΝΗΦΑΛΙΑ. ΕΚΠΛΗΚΤΗ. ΣΤΑΘΕΡΗ».

Αναφέρεται στη νηφαλιότητά της, γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής της τα τελευταία χρόνια. «Είχα κρατήσει τον εθισμό μου κρυφό για πάνω από 10 χρόνια. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου είχε ένα ζήτημα με τα ναρκωτικά και μοιραστήκαμε μαζί ναρκωτικά. Υπήρχε μια περίοδος όπου ήμουν το μόνο παιδί που μιλούσε μαζί του. Είχα έξι αδέλφια. Έχω πέντε. Ο αδελφός μου, Nicholas, πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης όταν ήταν 21 ετών. Αλλά μοιράστηκα τα ναρκωτικά με τον μπαμπά μου. Έκανα κοκαΐνη και μία φορά έκανα με τον μπαμπά μου. Αλλά αυτή ήταν η μοναδική φορά που το έκανα μαζί του».

Τα κατάφερε και πλέον μετρά 24 χρόνια νηφαλιότητας, μακριά από το αλκοόλ και τα παυσίπονα. Γιόρτασε λοιπόν το Όσκαρ της, αλλά χωρίς αλκοόλ. Και μπράβο της για αυτό. Το γιόρτασε όμως με πάρα πολλά posts στο Instagram, που δείχνουν βήμα βήμα την επιτυχία. Από τη συγκίνηση backstage, στο δείπνο, τα σνακ και την επόμενη μέρα. Και στο επόμενο!