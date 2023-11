Αυτή η influencer βγάζει $14 εκατομμύρια την εβδομάδα ανεβάζοντας βίντεο 3 δευτερολέπτων

Η live streamer Ζενγκ Ζιάνγκ Ζιάνγκ, είναι ένα από τα παραδείγματα των ανθρώπων που έχουν πάει σε άλλο επίπεδο τη χρήση των social media

Όσο κι αν δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις, είναι πραγματικότητα. Η Ζενγκ Ζιάνγκ Ζιάνγκ δημοσιεύει live βίντεο στο Douyin, που αποτελεί την κινεζική εκδοχή του TikTok, επιδεικνύοντας διάφορα προϊόντα για μόλις τρία δευτερόλεπτα το καθένα. Και έτσι, απλά, συγκεντρώνει 100 εκατομμύρια γιουάν (14 εκατομμύρια δολάρια) κάθε εβδομάδα.

Η νεαρή ακολουθεί μία τελείως διαφορετική προσέγγιση, ενώ σήμα κατατεθέν της θεωρείται το ανέκφραστο πρόσωπό της και η αστραπιαία τεχνική πώλησης που χρησιμοποιεί. Κατά τη διάρκεια του live, κάποιος περνάει στη Ζενγκ ένα κουτί, εκείνη παίρνει το προϊόν και αναφέρει την τιμή του, το σπρώχνει στην άκρη και αυτό είναι όλο.

Influencer Xiang Xiang Zheng has made headlines after making $18.2m showcasing these products for not more than 3 seconds🤯. She also gained over a million followers in less than a week.



