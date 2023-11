Η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster: «Αυθεντικός -η»

Η συγκεκριμένη λέξη ξεπέρασε σε αριθμό τις αναζητήσεις για τη λέξη «deepfake»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το διάσημο λεξικό Merriam-Webster ανακοίνωσε την λέξη που αναζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στις ΗΠΑ, στην ψηφιακή έκδοση του. Για φέτος λοιπόν, οι Αμερικανοί και όχι μόνο αναζήτησαν όσο ποτέ άλλοτε τη λέξη «authentic», με αποτέλεσμα να αποτελεί τη λέξη της χρονιάς για το 2023.



Σύμφωνα με την συντακτική ομάδα του λεξικού, η συγκεκριμένη λέξη αντανακλά τις ανησυχίες των Αμερικανών για την τεχνητή νοημοσύνη, την ταυτότητα, ή τα site κοινωνικής δικτύωσης. Το λήμμα της λέξης ξεπέρασε σε αριθμό τις αναζητήσεις για τη λέξη «deepfake» (η οποία κατείχε ρεκόρ), και η οποία περιγράφει την πειστική παραποίηση του περιεχομένου ηχητικών καταγραφών ή βίντεο.

