Το "Goblin Mode" είναι η λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με το λεξικό Oxford – Τι ακριβώς σημαίνει

Είναι μια φράση που αγαπήθηκε από πολλούς, και όχι άδικα. Το κοινό επέλεξε το "Goblin Mode" ως λέξη της χρονιάς για το λεξικό της Οξφόρδης. Ανάμεσα σε διάφορες επιλογές φράσεων, λέξεων και hashtags που έδωσε το Oxford University Press (OUP), τουλάχιστον 340.000 αγγλόφωνοι έδωσαν τη δεύτερη θέση στο "Metaverse" και την τρίτη στο #IStandWith.

Το "Goblin Mode", το οποίο απέσπασε την ψήφο της συντριπτικής πλειονότητας (το επέλεξαν 318.956 άτομα ή το 93% του συνόλου), σημαίνει «ένα είδος συμπεριφοράς, το οποίο αφορά καλοπερασάκηδες, τεμπέληδες, ατημέλητους ή άπληστους χωρίς ίχνος μετάνοιας, συνήθως κατά τρόπο που απορρίπτει τις κοινωνικές νόρμες ή προσδοκίες».

