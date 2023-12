Rizz: Η λέξη της χρονιάς για το λεξικό της Οξφόρδης - Τι σημαίνει

Ήρθε η στιγμή να βάλεις στη ζωή σου τη λέξη «rizz»

Η λέξη «rizz» επιλέχθηκε ως η λέξη της χρονιάς για το 2023 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τι σημαίνει; Πολύ απλά, και όπως εξηγεί το Oxford University Press, που εκδίδει το Λεξικό της Αγγλικής της Οξφόρδης, πρόκειται για μια λέξη που περιγράφει τη γοητεία, την έλξη και την ικανότητα του να ελκύει κάποιος έναν ερωτικό σύντροφο.

Χρησιμοποιείται κυρίως από τα παιδιά της Gen Z, προφανώς είναι μια διαδικτυακή αργκό για τη γοητεία, και θα τη βρεις στα χάσταγκς του TikTok. Ο όρος θεωρείται σύντμηση της λέξης «charisma» (ris – rizz) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ρήμα (rizz up), που σημαίνει «προσελκύω».

Η χρήση της εκτοξεύτηκε μετά τον Ιούνιο, όταν ο πρωταγωνιστής του Spider Man, Τομ Χόλαντ, τη χρησιμοποίησε σε συνέντευξή του. «Εγώ δεν έχω καθόλου rizz. Έχω πολύ περιορισμένο rizz» είχε σημειώσει τότε ο ηθοποιός, και εξήγησε τον τρόπο που κέρδισε τη σύντροφό του, Ζεντάγια.

Rizz named word of the year 2023 by Oxford University Press https://t.co/ANCWeSeZJz