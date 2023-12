The Gwomen Sports Summit, το 2Ο Συνέδριο Γυναικείου Αθλητισμού έρχεται στις 11 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει φωνή και το Gazzetta Women για 2η χρονιά του δίνει το βήμα. we INCLUDE. we EMPOWER. we INSPIRE.

Το Gazzetta διοργανώνει για 2η χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 11 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προσκαλώντας Ελληνίδες πρωταθλήτριες και σημαντικές προσωπικότητες που μας εμπνέουν από το χώρο του αθλητισμού. Το Gazzetta Women δίνει στο γυναικείο αθλητισμό την προσοχή που αξίζει σε όλο του το φάσμα. Όχι μόνο στο αμιγώς αθλητικό κομμάτι των γυναικών, αλλά και στην διοίκηση, την οργάνωση, την έμπνευση.

Το Gazzetta και το Gazzetta Women θα καλωσορίσουν στην σκηνή γυναίκες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις ιστορίες τους έχοντας ως στόχο να εμπνεύσουν κι άλλες γυναίκες.

Το φετινό Τhe GWomen Sports Summit θα εστιάσει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Empowerment, Equality, Inspiration αλλά και στις «γενιές νικητριών» όπου εξέχουσες προσωπικότητες θα παρευρεθούν και θα συνομιλήσουν στα panels.

H Alessia Zecchini, η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έκανε ελεύθερη κατάδυση και κατόρθωσε να φτάσει σε βάθος 107 μέτρων με μια βουτιά, κατακτώντας δικαιωματικά το παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία της θα βρίσκεται στη σκηνή του GWomen Sports Summit. H Alessia Zecchini έχοντας κατακτήσει πολλά μετάλλια σε διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα, καθιερώθηκε ως μια από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριες της εποχής μας στην ελεύθερη κατάδυση και έχει αναδειχθεί και σε πρότυπο για νέους αθλητές, ενθαρρύνοντάς τους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους με αφοσίωση και πάθος.

Στην σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα μοιραστεί την μοναδική ιστορία της που προβλήθηκε και από το ντοκιμαντέρ του Netflix και άφησε τους πάντες άφωνους μπροστά στο ταλέντο και τη δύναμή της στο νερό.

Ταυτόχρονα θα υπάρξει pop up panel για το μπάσκετ γυναικών το οποίο αλλάζει επίπεδο και στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει το Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 2025. Από τον χώρο του μπάσκετ θα μιλήσουν μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής και η COO των Sacramento Kings Ματίνα Κολοκοτρώνη.

Στο πυλώνα EMPOWERMENT θα μιλήσει και ο Χαράλαμπος Πετράς, Ψυχολόγος ISCP, ICF, PCC / Executive Coach / Συγγραφέας, συνεργάτης του Ολιστικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ευζωίας roē, όπου θα εστιάσει στον πολύπλευρο ρόλο της γυναίκας στον χώρο του αθλητισμού και πρωταθλητισμού καθώς και τις ενδεχόμενες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά την παύση του.

Tickets*:

20€ για φυσική παρουσία (συμπεριλαμβάνεται lunch break και goodie bag)

*Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του HUMANITY GREECE για τη στήριξη σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αθλητικό εξοπλισμό. Σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ενισχυθούν με όλο τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό μετά τις καταστροφικές συνέπειες από την Κακοκαιρία Daniel μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2024. Για πρώτη φορά θα διαμορφωθούν και βιβλιοθήκες εντός των σχολείων με βιβλιογραφία αναφορικά στον Αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με βιβλιογραφίες κορυφαίων αθλητών του κόσμου.

THE AGENDA – 2nd Women Sports Conference by Gazzetta Women

Παρουσίαση: Έλενα Μπουζαλά

9:30 - 10:00 Registration

10:00 - 10:15 Salutations

10:15 – 10:25

Trish Christakis, CBS Miami Reporter/Anchor

Moderation: Αντώνης Καλκαβούρας, Δημοσιογράφος

10:25 – 10:35

Ματίνα Κολοκοτρώνη, COO Sacramento Kings

Moderation: Αντώνης Καλκαβούρας, Δημοσιογράφος

10:35 – 11:15 / EQUALITY

Βασιλεία Γκουζίνη, Προπονήτρια μπάσκετ

Ελένη Πόλακ, Πρωταθλήτρια στο επί κοντώ

Εφη Σφυρή, Ολυμπιονίκης beach volley/Πρωταθλήτρια Ευρώπης

Χριστίνα Τσιλιγκίρη, Πρόεδρος Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας & Πρόεδρος EMCA

Moderation: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος

11:15 – 11:55 / BASKETBALL

Ανδρέας Ζαγκλής, Γενικός Γραμματέας FIBA

Λιόλιος Βαγγέλης, Πρόεδρος ΕΟΚ

Δώρα Παντέλη, Δημοσιογράφος (live video)

Άννυ Κωνσταντινίδου, Μέλος διοικητικού συμβουλίου ΕΟΚ & πρώην καλαθοσφαιρίστρια

Ελένη Καπογιάννη, Προπονήτρια ΠΑΟ μπάσκετ γυναικών

Μαριέλλα Φασούλα, Διεθνής καλαθοσφαιρίστρια

Ελεάννα Χριστινάκη, Διεθνής καλαθοσφαιρίστρια

Moderation: Κωνσταντίνος Μελάγιες – Βάσω Στασινού

12:00 – 12:20 / One to one BASKETBALL

Θοδωρής Παπαλουκάς, Euroleague Legend & επιχειρηματίας

Εβίνα Μάλτση, Πρώην διεθνής καλαθοσφαιρίστρια

Moderation: Κωνσταντίνος Μελάγιες, Δημοσιογράφος

12:20 – 12:30 / BASKETBALL

Φρόσω Δρακάκη, Εθνική Ομάδα Γυναικών Μπάσκετ Κωφών & Προπονήτρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ κωφών

12:30 – 13:00 / INSPIRATION Keynote Speaker

Alessia Zecchini, Παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης

13:00 – 13:40 Brunch Βreak

13:40 – 14:15 / INSPIRATION

Στέλλα Σμαραγδή, Παραολυμπιονίκης του μήκους

Βασιλική Μιλούση, Ολυμπιονίκης Ενόργανης Γυμναστικής

Στέλλα Ντζάνη, Διεθνής παίκτρια ποδοσφαίρου

Αθηνά Παπαφωτίου, Διεθνής παίκτρια βόλεϊ

Moderation: Έλενα Μπουζαλά, Δημοσιογράφος

14:15 – 14:35 Keynote Speaker

Άσπα Λέκκα, Co-Founder JOKR

14:35 – 15:15 / EMPOWERMENT powered by roē

Αντιγόνη Nτρισμπιώτη, Πρωταθλήτρια Ευρώπης & 3η στον κόσμο στο βάδην

Άννα Κορακάκη, Χρυσή Ολυμπιονίκης σκοποβολής

Βασιλική Αλεξανδρή, Άννα - Μαρία Αλεξανδρή, Ειρήνη Αλεξανδρή, Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης

Χαράλαμπος Πετράς, Ψυχολόγος ISCP, ICF, PCC / Executive Coach / Συγγραφέας

Άρης Ζαφειράτος, Founder of AZ Sports Scholarships

Moderation: Νίκος Παπαδογιάννης, δημοσιογράφος

15:15 – 15:30

Μάικ Φουντεδάκης, Πρόεδρος Ελληνικής ομοσπονδίας cheerleading

15:30 – 16:10 / GENERATION WIN - OLYMPIC GAMES

Δώρα Γκουντούρα, Πρωταθλήτρια ξιφασκίας

Νίκη Μπακογιάννη, Αργυρή Ολυμπιονίκης στο ύψος

Όλγα Βασδέκη, Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τριπλούν

Έυη Μωραϊτίδου, Ασημένια Ολυμπιονίκης στο πόλο

Εμμανουέλα Κατζουράκη, Πρωταθλήτρια σκοποβολής

Moderation: Πηνελόπη Γκιώνη, δημοσιογράφος

16:10 – 16:25

Fence Clinic - Kids performance με την πρωταθλήτρια του αθλήματος, Δώρα Γκουντούρα

16:30 The end

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας στο www.more.com