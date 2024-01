Μίκι Μάους: Η Disney έχασε τα πνευματικά δικαιώματα της πρώτης εκδοχής του στις ΗΠΑ

Η Disney προειδοποίησε ότι οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι εξακολουθούν να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα

Έληξαν, μετά από 94 χρόνια τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας Steamboat Willie στις ΗΠΑ, με τις πρώτες εκδοχές του Μίκι και της Μίνι Μάους. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, αυτές τις συγκεκριμένες πρώιμες αποδόσεις είναι διαθέσιμες για δημόσια χρήση χωρίς άδεια ή πληρωμή.

Πλέον, ο καθένας μπορεί να αναδημιουργεί και να επαναχρησιμοποιεί νόμιμα τις παραλλαγές του 1928 των εμβληματικών χαρακτήρων. Βέβαια, η Disney προειδοποίησε ότι οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι εξακολουθούν να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα. «Θα συνεχίσουμε, φυσικά, να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι Μάους και σε άλλα έργα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα», δήλωσε η εταιρεία.

Η αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναφέρει ότι τα δικαιώματα σε χαρακτήρες μπορούν να διατηρηθούν για 95 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι χαρακτήρες αναμενόταν για πρώτη φορά να περάσουν στον δημόσιο τομέα το 1984, ωστόσο το Κογκρέσο παράτεινε τη διάρκεια κατά 20 χρόνια. Πριν από την επόμενη ημερομηνία λήξης το 2004, ψηφίστηκε άλλη μια παράταση 20 ετών.

Disney's earliest Mickey and Minnie Mouse enter public domain as US copyright expires https://t.co/4W5wFUIIhH