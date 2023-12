Variety: Αυτό είναι το κορυφαίο τραγούδι για το 2023

Ανάμεσα στα περίπου 35 εκατομμύρια τραγούδια που κυκλοφορούν κάθε χρόνο, αυτό το τραγούδι βρέθηκε φέτος στην κορυφή

Η ταινία «Barbie» έσπασε φέτος κάθε ρεκόρ. Το γνωρίζεις, το έχουμε πει πολλές φορές. Ίσως, δεν γνωρίζεις ότι και η μουσική της ταινίας έχει λάβει τεράστια επιτυχία. Βασικά, γνωρίζεις ότι έχει λάβει επιτυχία, αλλά πλέον θα μάθεις ότι αυτή η μπαλάντα της Μπίλι Άιλις και του αδερφού της, είναι σύμφωνα με το περιοδικό Variety το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς.

Tο «What I Was Made For?» - όπως σημειώνει το περιοδικό, είναι «το καλύτερο τραγούδι μετά το δικό τους “No Time to Die” και πιθανόν πολλά χρόνια πριν από αυτό». Μέρος της μαγείας του είναι η εντελώς λιτή φύση κάθε στίχου, μέσα στους οποίους, όμως, αυτή η λιτότητα συνυπάρχει με ξεχωριστούς κόσμους. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο τον περασμένο Ιούλιο και συνοδεύτηκε από ένα μουσικό βίντεο. Σε μια συνέντευξη στο Apple Music, η Μπίλι Άιλις αποκάλυψε ότι εκείνη και ο αδελφός της βρίσκονταν σε μια στάσιμη δημιουργική κατάσταση όταν τους προσέγγισαν για να συνεισφέρουν στο soundtrack της «Barbie» τον περασμένο Δεκέμβριο.

Εκτός, από το συγκεκριμένο τραγούδι που μπήκε στην πρώτη δεκάδα του Variety και η Ντούα Λίπα, με το «Dance the Night» βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας.

Τα 10 καλύτερα τραγούδια το 2023, σύμφωνα με το Variety

«What Was I Made For?» - Μπίλι Άιλις

«Not Strong Enough» - Boygenius





«First Person Shooter» - Ντρέικ και Τζέι Κολ

«Dance the Night» - Ντούα Λίπα

«Dear Insecurity» - Μπράντι Κλάρκ και Μπράντι Καρλάιλ

«Lacy» - Ολίβια Ροντρίγκο

«FTCU» - Νίκι Μινάζ

«On My Mama» - Βικτόρια Μονέ

«King of Oklahoma» - Τζέισον Ίσμπελλ

«In Ha Mood» - Άις Σπάις