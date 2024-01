Το εμφιαλωμένο νερό περιέχει χιλιάδες αόρατα νανοπλαστικά, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να περιέχει 10 έως 100 φορές περισσότερα κομμάτια πλαστικού από ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως

Εκατοντάδες χιλιάδες θραύσματα πλαστικού μπορεί να περιέχει το εμφιαλωμένο νερό, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences». Η νέα μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ανακάλυψε ότι ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 240.000 ανιχνεύσιμα νανοπλαστικά θραύσματα.

Τα νανοπλαστικά είναι μικροσκοπικά μη ανιχνεύσιμα σωματίδια - τα οποία είναι αποτέλεσμα της απόρριψης πλαστικών αποβλήτων, μικρότερα από τα μικροπλαστικά και έχουν μήκος μικρότερο από ένα μικρόμετρο. Δεδομένου ότι είναι τόσο μικροσκοπικά, μπορούν να περάσουν από το έντερο και τους πνεύμονες, απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια σε όργανα όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Επίσης, μπορούν να περάσουν μέσω του πλακούντα ακόμα και στα σώματα των εμβρύων.

Επτά από τα πιο κοινά πλαστικά που ανιχνεύθηκαν στα μπουκάλια κατά τη μελέτη, ήταν το πολυαιθυλένιο (PE), το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (P.E.T.), το πολυστυρένιο (PS), αλλά το πλαστικό που βρέθηκε πιο συχνά ήταν το πολυαμίδιο (PA), ένας τύπος νάιλον. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι πως αυτοί οι τύποι πλαστικών που αναζήτησαν οι ερευνητές αντιπροσώπευσαν μόνο το 10% του συνόλου των νανοσωματιδίων που βρήκαν στο δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουν τι είναι.

Η νέα διαπίστωση ενισχύει τις μακροχρόνιες συμβουλές των εμπειρογνωμόνων να πίνουμε νερό της βρύσης από γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία για να μειώσουμε την έκθεση στα πλαστικά. Η συμβουλή αυτή επεκτείνεται και σε άλλα τρόφιμα και ποτά συσκευασμένα σε πλαστικό. «Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αποβάλλουμε συνεχώς κύτταρα του δέρματος, έτσι και τα πλαστικά αποβάλλουν συνεχώς μικρά κομμάτια που σπάνε, όπως όταν ανοίγεις το πλαστικό δοχείο με τη σαλάτα που αγόρασες σε ένα σουπερμάρκετ ή ένα τυρί που είναι τυλιγμένο σε πλαστικό», σημείωσε, σύμφωνα με το CNN ο Σαμ Μάσον, διευθυντής βιωσιμότητας στο Penn State Behrend της Πενσυλβάνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλαστικά στο εμφιαλωμένο νερό εντοπίστηκαν πρώτη φορά σε μελέτη του 2018 που μέτρησε κατά μέσο όρο 325 σωματίδια ανά λίτρο. Μεταγενέστερες μελέτες πολλαπλασίασαν αυτό τον αριθμό.