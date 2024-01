Sex and the City: «Μετακομίζει» στο Netflix από τον Απρίλιο του 2024

Το Netflix υπέγραψε συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery και παίρνει τα δικαιώματα για την προβολή του Sex and the City

Πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό πως το Netflix υπέγραψε συμφωνία με τη "Warner Bros. Discovery" και παίρνει τα δικαιώματα για την προβολή του Sex and the City. Έξι νέες σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» έρχονται στο Netflix, ύστερα από την συμφωνία και παρακάτω ακολουθούν όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι ώρας.

Να σημειωθεί πως η συμφωνία δεν είναι παγκόσμια. «Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές», ανέφεραν δημοσιεύματα που γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες. Επίσης το συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει τις δύο μεγάλου μήκους ταινίες «SATC», ούτε το πρόσφατο spin-off «And Just Like That», το οποίο αυτή τη στιγμή προβάλλεται μόνο στο Max του WBD. Επομένως θα προβληθούν οι έξι πρώτες σεζόν της διάσημης σειράς.

Τέλος, η συμφωνία αυτή έρχεται αφότου η Warner Bros. Discovery έδωσε άδεια μετάδοσης και άλλων σίριαλ του HBO στο Netflix. Μερικές ακόμη σειρές του HBO που μεταδίδονται στο Netflix είναι οι «Insecure», «Band of Brothers», «The Pacific», «Six Feet Under» και «Ballers».