«Εmily in Paris»: Οι κάτοικοι του Παρισιού αντιδρούν για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν - «Η Έμιλι δεν είναι ευπρόσδεκτη»

Έχει κάνει τεράστια παγκόσμια επιτυχία, έχει λατρευτεί από το κοινό του Netflix και έχει αναδείξει με τον πιο ωραίο τρόπο ιδιαίτερα μέρη του Παρισιού. Και ενώ η 4η σεζόν του «Emily in Paris» είναι πιο κοντά από ποτέ και υπόσχεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που άφησε πίσω το φινάλε της προηγούμενης σεζόν, οι κάτοικοι του Παρισιού φαίνεται πως αντιδρούν έντονα κατά της σειράς.

Οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας έχουν ονομάσει τις ορδές τουριστών που επισκέπτονταν την πόλη χάρη στη σειρά ως «l’invasion des imbéciles», δηλαδή «η εισβολή των ηλιθίων». Πλέον, νέες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν βιτρίνες καταστημάτων γεμάτες με γκράφιτι και επιθετικά συνθήματα κατά της σειράς. «Emily f**k off», φαίνεται ότι γράφει ένα γκράφιτι σε βιτρίνα καταστήματος. «Το νότιο Παρίσι δεν είναι δικό σας», φαίνεται με έντονα μαύρα γράμματα σε άλλο. Στο μεταξύ, το καφέ «Terra Nera», ένα σημείο συνάντησης των χαρακτήρων της σειράς, δέχεται εδώ και μήνες επιθέσεις από οργισμένους κατοίκους της πόλης. «Emily Not Welcome» («Η Emily δεν είναι ευπρόσδεκτη»), γράφει στα παντζούρια μιας άλλης καφετέριας στον ίδιο δρόμο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

