«Emily in Paris»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

«Είπε κανείς saison quatre;»

Εάν κι εσύ περίμενες εδώ και καιρό με ανυπομονησία πότε θα ζήσεις ξανά στη μικρή οθόνη περισσότερες εμπειρίες και περιπέτειες με την Έμιλι στο Παρίσι, τότε σου έχουμε καλά νέα. Η 4η σεζόν του «Emily In Paris» είναι πιο κοντά από ποτέ και υπόσχεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και τα «γιατί» που άφησε πίσω το φινάλε της προηγούμενης σεζόν.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν λίγες ώρες αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Netflix φωτογραφία της Λίλι Κόλινς η οποία κρατά το σενάριο της 4ης σεζόν της πολυαγαπημένης σειράς. «Το “Emily in Paris” είναι έτοιμο να επιστρέψει με την τέταρτη σεζόν», έλεγε στη λεζάντα της ανάρτησης του Netflix. «Bonjour από το Παρίσι! Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του “Emily in Paris”», έλεγε από την άλλη ανάρτηση στον λογαριασμό της σειράς. Προφανώς, η πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε με τον δικό της τρόπο τα ευχάριστα νέα. «Είπε κανείς saison quatre; Επιτέλους συναντήθηκα ξανά με την οικογένειά μου από το “Emily in Paris” στο Παρίσι και είναι τόσο ωραίο. Παρότι ίσως χρειαστεί να βελτιώσω τις ικανότητές μου στις selfies για χάρη της Έμιλι», έγραψε η ηθοποιός.

To Νetflix κυκλοφόρησε πριν καιρό και ένα teaser στο οποίο η Λίλι Κόλινς αποκάλυψε μερικά από τα ερωτήματα που μπορεί να απαντηθούν στην επερχόμενη σεζόν. «Συνέβησαν τόσα πολλά για τα οποία χρειαζόμαστε απαντήσεις. Είναι ο Άλφι ακόμα πληγωμένος; Θα πάρει ο Γκάμπριελ το αστέρι Michelin; Θα πάει η Μίντι και το συγκρότημα στη Eurovision; Και τι θα γίνει με την Καμίλ; Και το βασικό ερώτημα: Θα τα φτιάξουν τελικά η Έμιλι και ο Γκάμπριελ;», είναι κάποιες από τις ερωτήσεις.

Πότε αναμένεται η πρεμιέρα της 4ης σεζόν της σειράς;

Αρχικά να σημειώσουμε ότι τα γυρίσματα της σειράς θα ξεκινούσαν πέρυσι, αλλά καθυστέρησαν λόγω της απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών. Αυτό που είναι γνωστό, μέχρι στιγμής, είναι πως θα γυρίσματα πρέπει να τελειώσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Το Παρίσι έχει απαγορεύσει όλα τα γυρίσματα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 λόγω των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η νέα σεζόν θα κυκλοφορήσει στο Netflix στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την 4η σεζόν της σειράς

Μια σημαντική πληροφορία είναι ότι εκτός από τη Λίλι Κόλινς, όλοι οι μόνιμοι πρωταγωνιστές της σειράς αναμένεται να επιστρέψουν στη νέα σεζόν. Η Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), ο Γκαμπριέλ (Λούκας Μπραβό), η Καμίλ (Καμίλ Ροζά), η Σιλβί (Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ), ο Τζούλιαν (Σαμουέλ Άρνολτ) και ο Λουκ (Μπρούνο Γκουερί ) θα πρωταγωνιστήσουν στην 4η σεζόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά για την τύχη του Άλφι (Λουσιέν Λαβίσκουντ), του Άγγλου φίλου της Έμιλι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή της όταν έμαθε ότι εκείνη και ο Γκαμπριέλ εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους, αλλά σε συνέντευξή του στο TV Guide, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η 4η σεζόν θα δει την Έμιλι να «περιηγείται σε περίπλοκες σχέσεις», συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών. «Η Έμιλι θα εξακολουθεί να εργάζεται με τον Άλφι, τον Γκάμπριελ και την Καμίλ. Αυτές οι εργασιακές σχέσεις είναι πραγματικά γεμάτες με συναισθηματικές συγκρούσεις», δήλωσε.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο δημιουργός της σειράς μίλησε για τη δυναμική που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στην τέταρτη σεζόν η Έμιλι και ο Γκαμπριέλ: «Είναι ερωτευμένοι, πραγματικά. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να σκεφτούμε για την επόμενη σεζόν είναι ότι η Έμιλι δεν ήρθε στο Παρίσι για ένα ειδύλλιο, ήρθε για μια δουλειά, και νομίζω ότι και οι δύο βρίσκονται σε μια διαφορετική, πιο ώριμη θέση στη ζωή τους, η Έμιλι και ο Γκαμπριέλ και σίγουρα σε μια πιο περίπλοκη θέση».

Στο μεταξύ, η νέα σεζόν θα εξερευνήσει τη σχέση της Έμιλι με τους γύρω της, ειδικά την περίπλοκη σχέση που μοιράζεται με τον Γκαμπριέλ. Η σειρά θα ασχοληθεί επίσης με την εγκυμοσύνη της Καμίλ και την αλλαγή στη δυναμική της ομάδας μετά από αυτή την εκρηκτική αποκάλυψη.