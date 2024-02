Τέλος τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ και του The Weeknd από το TikTok

Το beef ανάμεσα σε Universal Music και TikTok φέρνει προβλήματα

Ένας από τους κύριους λόγους που το TikTok έχει αγαπηθεί έντονα, είναι χάρη και στη μουσική. Τραγούδια, καλλιτέχνες και ολόκληρα άλμπουμ, μπορούν να γίνουν viral μέσα σε λίγες ώρες, αλλά όλα αυτά φαίνεται πως θα αλλάξουν, αφού οι δυο κολοσσοί (Universal Music και TikTok), έχουν σπάσει την συμφωνία τους και έχουν διακόψει και τις συνομιλίες τους.



Κάπως έτσι, εξηγείται και το γεγονός πως τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ και του The Weeknd έχουν απαγορευτεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Στη λίστα με τα απαγορευμένα τραγούδια, είναι και ο Drake.

Σχετικά με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις εταιρείας, όλα ξεκίνησαν όταν η Universal κατηγόρησε το TikTok για «εκφοβισμό» και δήλωσε ότι θέλει να πληρώσει ένα μικρό ποσό σε σχέση με αυτά που πληρώνουν οι άλλες πλατφόρμες των Social Media για να έχουν πρόσβαση στον τεράστιο κατάλογό της. Από την πλευρά του το TikTok δήλωσε ότι η Universal παρουσιάζει μια «ψευδή αφήγηση των πραγμάτων».

BREAKING: Universal Music Group has officially pulled songs from TikTok after licensing negotiations have failed, silencing many videos across the platform. This includes Drake’s catalogue. pic.twitter.com/MPWbokDdUq