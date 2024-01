Legging legs: Στο TikTok, τα κορίτσια μαθαίνουν ότι δεν μπορούν να φορέσουν κολάν, αν δεν έχουν thigh gap

Φυσικά και δεν μπορείς να φορέσεις κολάν αν ενώνονται τα μπούτια σου. Όλοι το ξέρουν αυτό

Πίστευες ότι η λαχτάρα για thigh gap είχε μείνει στο 2014; Νόμιζες ότι το πρόβλημα ήταν το τοξικό tumblr και οι φωτογραφίες με inspirational quotes για αδυνάτισμα; Ε, δεν έφταιγαν αυτά. Εννέα χρόνια μετά, ήρθαν τα «legging legs» στο TikTok και ετοιμάζεται μία νέα γενιά ανασφαλών γυναικών που έχουν εμμονή με το σώμα τους *ιμότζι καρδιά*.

Για το context, το tumblr είναι μία πλατφόρμα που υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής από το 2008 ως το 2015, περίπου, και εκατομμύρια έφηβοι ανά τον κόσμο δημιουργούσαν δικά τους blogs. Τhigh gap είναι αυτό που τα μπούτια δεν αγγίζουν το ένα το άλλο, αν ενώσεις τους αστραγάλους. Εκείνη την εποχή, στο tumblr θα έβρισκες ολόκληρα challenges για να το αποκτήσεις.

Ήμουν μία από τους παραπάνω εφήβους, φυσικά. Ανέβαζα εικόνες που θεωρούσα φοβερά καλλιτεχνικές αλλά, κοιτώντας πίσω, είναι περισσότερο επικίνδυνες παρά οτιδήποτε άλλο. Στις περισσότερες, πρωταγωνιστούσαν γυναίκες με thigh gap και, όπως πολλές συνομήλικές μου, προσπάθησα πάρα πολύ για να το αποκτήσω.

Ναι, μεγάλωσα σε μία εποχή που πρώτα μαθαίναμε να μη μας αρέσει το σώμα μας, και μετά ξεκινούσαμε αγγλικά. Ήταν ok το να μας κάνουν fat shaming οι συγγενείς μας, καθώς τότε δεν το λέγαμε fat shaming αλλά πείραγμα. ‘Ηταν ok να βλέπεις εκπομπές για μοντέλα στην τηλεόραση και να ακούς ατάκες όπως «γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου;», «γιατί τρώτε τυρόπιτες;», «είναι κρίμα» από κριτές που απευθύνονταν σε όμορφα και αδύνατα κορίτσια. Ήταν ok να ακούγονται χοντροφοβικά σχόλια από οποιονδήποτε, ενώ θεωρούταν απόλυτα φυσιολογικό το να είσαι παιδί Δημοτικού και, στο περιοδικό Κατερίνα, να διαβάζεις για δίαιτες και πώς να χάσεις τρία κιλά σε μία εβδομάδα. Κι αν είχες μία ροπή προς τη διαταραγμένη διατροφή, το tumblr ήταν αυτό που χρειαζόσουν για το πας στα άκρα.

Εξαιρετικά δημοφιλή hashtags ήταν το #thinspo και το #thinspiration. Τα πατούσες κι έβλεπες άρρωστα αδύνατα κορμιά, κι έψαχνες τρόπο να τους μοιάσεις. Παντού, υπήρχαν δίαιτες των 300 θερμίδων την ημέρα και fasting challenges, δηλαδή ιντερνετικές προκλήσεις αφαγίας. Προσωπικό μου ρεκόρ, 76 ώρες χωρίς καθόλου φαγητό –μόνο νερό και φρέντο εσπρέσσο σκέτο.

Το θέμα δεν είμαι εγώ, ωστόσο. Το θέμα είναι ότι φαινόταν πως η Gen Z ήταν λίγο πιο ξύπνια από εμάς, σε τέτοια θέματα τουλάχιστον. Και, ξαφνικά, γίνονται viral τα legging legs, με βίντεο από 14χρονα κορίτσια, θλιμμένα που δεν έχουν αυτά τα πόδια. Η ιδέα είναι πως, αν δεν έχεις λεπτά πόδια με thigh gap, δεν μπορείς να φορέσεις κολάν. Επειδή αυτό μας έλειπε.

Το καλό είναι ότι όσες περάσαμε την επιδημία του thigh gap, ξέρουμε. Creators με μεγαλύτερες πλατφόρμες κάνουν viral βίντεο που εξηγούν πόσο η νέα γενιά δεν χρειάζεται trends που τη γεμίζουν ανασφάλεια, και πόσο δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή που καπνίζαμε για να μας κοπεί η όρεξη.

To legging legs είναι από τα πιο ανόητα πράγματα που υπάρχουν στο ίντερνετ αυτήν τη στιγμή -και το γράφω γνωρίζοντας πως εκεί έξω υπάρχουν στρέιτ άντρες που αυτοαποκαλούνται alpha males και έχουν δικά τους podcasts.

«Το περάσαμε τότε, γιατί επιστρέφουμε σ’ αυτήν την εποχή;» γράφουν στο TikTok και, ειλικρινά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει.