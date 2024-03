Η Ολίβια Ροντρίγκο μοίρασε χάπια «της επόμενης ημέρας» στη συναυλία της στο Μιζούρι

Οι θαυμαστές είχαν πρόσβαση σε χάπια και προφυλακτικά μέσω της Fund 4 Good καμπάνιας της τραγουδίστριας για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων

Οι θαυμαστές της Ολίβια Ροντρίγκο που παρακολούθησαν τη συναυλία της στο Μιζούρι, εξεπλάγησαν όταν είδαν ότι υπήρχε δωρεάν διάθεση προφυλακτικών και χαπιών «της επόμενης ημέρας». Ακριβώς έξω από τις γυναικείες τουαλέτες, υπήρχε ένα τραπέζι που οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να δωρίσουν χρήματα σε funds για αμβλώσεις και να πάρουν δωρεάν προφυλακτικά και χάπια, γνωστά και ως PlanB που κοστίζουν περίπου 50$.

«Το προσέξαμε αμέσως», δήλωσε η 25χρονη Μάντελιν Ρίτερ στον Guardian, η οποία βρέθηκε στη συναυλία και συνέχισε: «αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει. Μας είπαν ότι είναι δωρεάν οπότε η αδελφή μου, η φίλη της και εγώ πήραμε μερικά. Προσωπικά δεν το χρειάζομαι αλλά θα το κρατήσω μήπως συμβεί κάτι».

Τον Φεβρουάριο, σε συνδυασμό με την παγκόσμια περιοδεία της, η Ροντρίγκο ξεκίνησε την καμπάνια Fund4Good που έχει στόχο να προστατέψει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών. Μάλιστα, μέρος των πωλήσεων από το τουρ της θα πάει στην καμπάνια.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Ροντρίγκο συνεργάστηκε με το Εθνικό Δίκτυο Ταμείων Αμβλώσεων, το οποίο την έφερε σε επαφή με τοπικά παραρτήματα σε διάφορες στάσεις της περιοδείας.

Σημειώνεται ότι η άμβλωση είναι παράνομη στο Μιζούρι και επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης που απειλείται η ζωή της εγκυμονούσας. Οι Ρεπουμπλικάνοι του Μιζούρι προσπαθούν, παράλληλα, να αποχρηματοδοτήσουν το Planned Parenthood, το οποίο παρέχει αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, όπως εξετάσεις ΣΜΝ και αντισύλληψη.

Οι ακτιβιστές που γέμισαν το τραπέζι με τα δωρεάν προϊόντα αντισύλληψης, προέρχονται από το Ταμείο Αμβλώσεων του Μιζούρι που καλύπτει τα έξοδα σε όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια άμβλωση εκτός της πολιτείας και από την ομάδα Right by You που συνδέει τους έφηβους του Μιζούρι με φροντίδα αμβλώσεων εκτός της πολιτείας, τρόπους αντισύλληψης και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

Εκπρόσωπος της ομάδας Right by You, διευκρίνησε, ωστόσο, ότι δεν ήταν απόφαση της Ροντρίγκο να μοιράσουν αντισυλληπτικά προϊόντα. Εκείνη απλώς τους κάλεσε και η ομάδα πήρε την απόφαση να κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια, έχοντας την πλήρη στήριξη της τραγουδίστριας.