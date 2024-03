Γαλλία: Έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχύρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα

«Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες: το σώμα σας ανήκει σε εσάς και κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για εσάς»

Η Γαλλία είναι από χθες, Δευτέρα 4 Μαρτίου, η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της το δικαίωμα κάθε γυναίκας να διακόψει ανεπιθύμητη κύηση. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία στις Βερσαλλίες, όπου ο Γάλλος πρόεδρος είχε συγκαλέσει την προβλεπόμενη κοινή συνεδρίαση των δύο νομοθετικών σωμάτων, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ψήφισαν στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα με 780 ψήφους έναντι 72, σε ειδική κοινή ψηφοφορία.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος, που θεσπίστηκε το 1958 επί Σαρλ ντε Γκωλ, απαιτούσε πλειοψηφία τριών πέμπτων και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου. Τελικά, όμως, η πρόταση εγκρίθηκε με ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία. Πλέον, με τη νέα τροποποίηση, εισάγεται στο άρθρο 34 του Συντάγματος η φράση: «Ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η γυναίκα έχει την εγγυημένη ελευθερία να προσφύγει στην διακοπή της κύησης».

This is the moment France became the first country to enshrine abortion rights in its constitution and inspired a standing ovation in Parliament. pic.twitter.com/kvpAESrVO4