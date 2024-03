Δεν του έφτανε η τηλεπάθεια: Ο Έλον Μασκ τώρα λέει ότι θα θεραπεύσει την τύφλωση

Πλατύ είναι το χαμόγελο στο πρόσωπο του Έλον Μασκ, αφού η πορεία του πρώτου ανθρώπου που έβαλε chips της Neuralink στον εγκέφαλό του είναι εντυπωσιακή. Μετά την τηλεπάθεια, υποστηρίζει ότι μπορεί να θεραπεύσει και την τύφλωση

Ο Έλον Μασκ έχει αποδείξει επανειλημμένως πως είναι ασταμάτητος και δε παύει να σκέφτεται out of the box, όμως αυτή τη φορά ανέβασε πολύ υψηλά τον πήχη, διότι δημιούργησε μια εταιρεία που παρέχει chips για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και, μάλιστα, έχουν ήδη εγκατασταθεί στον Νόουλαντ Αρμπό, ο οποίος παρά την αναπηρία του μπόρεσε να παίξει σκάκι σε ζωντανή μετάδοση με τη χρήση μόνο της σκέψης του.

Να σημειωθεί, πως ο 29χρονος είναι ανάπηρος από τους ώμους και κάτω και συνεπώς δεν θα είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παίξει σκάκι ή να έρθει σε επαφή με κάποιον υπολογιστή με άλλον τρόπο. Δικαίως, λοιπόν, αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη νίκη για τον Έλον Μασκ.

Μετά από αυτή την επιτυχία, λοιπόν, προχώρησε ένα - ή και πολλά - βήματα παρακάτω και αποκάλυψε το επόμενο σχέδιό του, το οποίο θα λέγαμε με σιγουριά ότι μας άφησε με ανοιχτό το στόμα. Ο Έλον Μάσκ επιθυμεί να μπλεχτεί στο κομμάτι της ιατρικής από τη δική του σκοπιά βέβαια, και τονίζει, πως μετά την τηλεπάθεια, ήρθε η ώρα να θεραπεύσει την τύφλωση.

Η αποκάλυψη έγινε κάπως τυχαία, αφού ο ίδιος «έσπασε» τη σιωπή του μέσα από αναρτήσεις του στο X. «Η τύφλωσση είναι το επόμενο προϊόν της Neuralink μετά την τηλεπάθεια», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλον Μάσκ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει η σκέψη ότι η Neuralink θα μπορούσε να επιτρέψει την όραση ακόμη και σε ασθενείς που γεννιούνται τυφλοί.

I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.



Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.



(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!)