Neuralink: Άνδρας με εμφύτευμα παίζει σκάκι σε υπολογιστή μόνο με τη σκέψη

Ο 29χρονος Νόουλαντ Αρμπό, ο πρώτος άνθρωπος με εμφυτευμένο τσιπ της Neuralink στον εγκέφαλό του, έπαιξε χθες σε ζωντανή μετάδοση σκάκι, μόνο με τη σκέψη του. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Έλον Μασκ είχε ανακοινώσει ότι ο Αμπρό μπορούσε να ελέγξει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του.

Υπενθυμίζεται ότι η Neuralink Corporation είναι εταιρεία νευροτεχνολογίας, η οποία ειδικεύεται στη δημιουργία εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο, για να επιτύχουν τη διασύνδεσή του με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο 29χρονος που έμεινε παράλυτος από τον ώμο και κάτω μετά από ένα ατύχημα κατάδυσης, έπαιξε σκάκι στο φορητό υπολογιστή του, κινώντας τον κέρσορα με τη σκέψη του μέσω της συσκευής Neuralink. «Βλέπετε αυτόν τον κέρσορα στην οθόνη; Αυτός είμαι εγώ. Είναι μόνο η δύναμη του μυαλού μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Αρμπό.

Στο ίδιο βίντεο, ο 29χρονος απαντάει σε ερωτήσεις του μηχανικού της Neuralink σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία της εταιρείας, τονίζοντας ότι προηγήθηκε διαδικασία εκπαίδευσης. Σε αυτήν τη διαδικασία χρειάστηκε να μάθει να διαφοροποιεί τη «φανταστική» κίνηση από την «απόπειρα» κίνησης. «Στην αρχή προσπαθούσα να κουνήσω το δεξί μου χέρι αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω. Κι από εκεί, νομίζω ότι απλά έγινε διαισθητικό για εμένα να αρχίσω να φαντάζομαι τον κέρσορα να κινείται».

Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως ήταν «εξαιρετικά εύκολη». «Κυριολεκτικά βγήκα από το νοσοκομείο μια μέρα αργότερα». Αναφερόμενος στο παιχνίδι, ο ίδιος τόνισε ότι «είχα σταματήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Όλοι μου δώσατε τη δυνατότητα να το κάνω ξανά και να παίξω για 8 ώρες συνεχόμενα».

