Neuralink: O πρώτος εθελοντής που τοποθέτησε το τσιπ ελέγχει το ποντίκι του υπολογιστή με την σκέψη του

Το update του Έλον Μάσκ, σχετικά με τον άνθρωπο που τοποθέτησε το τσιπ στον εγκέφαλο

Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες ήδη, η εταιρεία του Έλον Μάσκ, η Neuralink, έγινε η πρώτη εταιρεία που πήρε έγκριση για να αρχίσει να εμφυτεύει τσιπ σε ανθρώπους. Αυτό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φέτος τον Ιανουάριο, ο Μάσκ με την ομάδα του τοποθέτησαν στον πρώτο εθελοντή, το τσιπ μέσω ρομποτικής επέμβασης.

Elon Musk says the first neuralink patient can now control a computer mouse with their thoughts. pic.twitter.com/iv9eSkHsZW