Η Neuralink του Ίλον Μασκ πήρε την πολυπόθητη έγκριση - Ξεκινά δοκιμές σε ανθρώπους

Παρά τους αρχικούς συνδυασμούς, η Neuralink πήρε «πράσινο φως» για δοκιμές σε ανθρώπους

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ, η Neuralink είναι μία από τις πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), που μπορεί να συλλέγει και να αναλύει εγκεφαλικά σήματα.



Στόχος του Ίλον Μάσκ και της ομάδας του, ήταν να δημιουργήσουν ένα εξάρτημα, το οποίο θα βοηθήσει ξανά άτομα με τετραπληγία, να ανακτήσουν κάποιες από τις κινήσεις τους. Οι παρεμβάσεις όμως στον εγκέφαλο και την σκέψη των ατόμων, είχε δημιουργήσει σκεπτικισμό και πολλές ηθικές ανησυχίες.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!



If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…