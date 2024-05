O Joan Roca από το βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin, El Celler de Can Roca έρχεται φέτος στην 6η χρονιά των Culinary Journeys 2024 μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της διεθνούς γαστρονομίας.

Καθώς τα Culinary Journeys στο Daios Cove εισέρχονται στην έκτη λαμπερή χρονιά τους, ο καθιερωμένος θεσμός συνεχίζει να αναδεικνύει ένα πλούσιο μωσαϊκό γαστρονομικών εμπειριών και πολιτιστικών συναντήσεων. Τα Culinary Journeys προσκαλούν τους επισκέπτες σε μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη γεύσεις και αρώματα, που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και την εμβάθυνση στον πλούτο της γαστρονομίας, ενός από τους πιο ζωτικούς τομείς όλων των πολιτισμών.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στην παγκόσμια και ελληνική γαστρονομική σκηνή, τα Culinary Journeys υποδέχονται βραβευμένους με αστέρια Michelin σεφ από τα πιο αναγνωρισμένα εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού οι οποίοι θα μαγειρέψουν στα Ocean Restaurant και RHO, ενισχύοντας την γαστρονομική κουλτούρα του Daios Cove με καινοτόμες προτάσεις, εμπνευσμένοι από τις διεθνείς τάσεις της γαστρονομίας.

Συγκεκριμένα:

O Joan Roca από το βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin, El Celler de Can Roca o Jean-Philippe Blondet του τριάστερου Alain Ducasse at The Dorchester, Jacob Jan Boerma του βραβευμένου με ένα αστέρι The White Room στο Amsterdam, ο Amaury Bouhours του διάστερου Le Meurice στο Παρίσι καθώς και Έλληνες βραβευμένοι chef Παύλος Κυριάκης, Γκίκας Ξενάκης, Γιώργος Σαμοΐλης, Δημήτρης Μαλανδρένης και Γρηγόρης Μαρινάκης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21 MΑΙΟΥ

Γιώργος Σαμοΐλης | Cantina, Σίφνος - Γκίκας Ξενάκης | Aleria Restaurant, Αθήνα

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Jean-Philippe Blondet |Alain Ducasse at The Dorchester***, Λονδίνο

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Joan Roca | El Celler de Can Roca***, Zιρόνα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Amaury Bouhours | Le Meurice**, Παρίσι

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παύλος Κυριάκης | Gallina, Αθήνα - Jacob Jan Boerma | The White Room*, Άμστερνταμ

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γιώργος Σαμοϊλης | Cantina, Σίφνος - Γκίκας Ξενάκης | Αleria Restaurant, Αθήνα

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δημήτρης Μαλανδρένης – Γρηγόρης Μαρινάκης | Matzenta, Xανιά



Με βαθιά εκτίμηση για τις αυθεντικές ρίζες και την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας, ο θεσμός των Culinary Journeys αναδεικνύει παράλληλα την αξία της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας η οποία συνεχώς κερδίζει την εκτίμηση και την αγάπη των ξένων επισκεπτών.

Και φυσικά κάνουμε ιδιαίτερη μνεία την ανεκτίμητη συνεισφορά και το απαράμιλλο μεράκι των chef του Daios Cove, οι οποίοι με την δεξιοτεχνία τους, υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό με τις μπριγάδες τους, ενώ παράλληλα φέρνουν την ελληνική κουζίνα στο προσκήνιο στο RHO και στην TAVERNA του Daios Cove.

Στην έκτη χρονιά τους, στα Culinary Journeys, οι λάτρεις της γαστρονομίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτά δείπνα, να εξερευνήσουν τους πιο εκλεπτυσμένους συνδυασμούς κρασιών και σαμπάνιας, να συμμετάσχουν σε εμπλουτισμένες παράλληλες δραστηριότητες και να εμβαθύνουν σε διάφορες γαστρονομικές φιλοσοφίες, ανακαλύπτοντας την καινοτομία και την εφευρετικότητα που διακρίνει την τέχνη της κουζίνας.



TRIVIA

Το Daios Cove φιλοξενεί επτά αυτόνομα εστιατόρια και μπαρ, όλα με το δικό τους μοναδικό στιλ και χαρακτήρα και με βραβευμένους σεφ. Τα τοπικά, εποχιακά υλικά συνδυάζονται για να αναδείξουν το καλύτερο σε κάθε στοιχείο, χωρίς να χάνουν την αυτονομία τους. Ο κρητικός τρόπος ζωής δίνει το παρών σε όλα τα εστιατόρια: σχολαστικός, απλός, λιτός. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα πιάτα, όπου η φρεσκάδα, η αυθεντικότητα και οι εξαιρετικές γεύσεις έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα, τα φρέσκα, τοπικά και εποχιακά υλικά, σε συνδυασμό με τη φαντασία των δημιουργικών σεφ, παρουσιάζουν ένα ανεπανάληπτο γαστρονομικό ταξίδι.



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΦ

JOAN ROCA | El Celler de Can Roca***, Zιρόνα

Ο Joan Roca, ένας εκ των πρωτοπόρων της παγκόσμιας γαστρονομίας και αναγνωρισμένος ως ένας από τους μεγαλύτερους σεφ του πλανήτη, μας ταξιδεύει στην καρδιά της Καταλονίας μέσα από τις δημιουργίες του. Μεγαλωμένος στο ζεστό περιβάλλον του οικογενειακού εστιατορίου, ο Roca ανέπτυξε την τέχνη του στην Escola d’Hostaleria de Girona και στη συνέχεια ως καθηγητής, μεταδίδοντας την πάθος του στις νέες γενιές.

Σήμερα, ο Joan Roca είναι ο επικεφαλής σεφ στο El Celler de Can Roca, το οποίο από το 2009 και μετά διατηρεί αδιάλειπτα τρία αστέρια Michelin και έχει αναδειχθεί δύο φορές ως το κορυφαίο εστιατόριο παγκοσμίως. Στην Girona, ο Joan και οι αδελφοί του, Josep και Jordi, προσφέρουν μια γαστρονομική εμπειρία που αναζητούν οι λάτρεις της haute cuisine απ’ όλο τον κόσμο, όπου η τέχνη της υψηλής γαστρονομίας συναντά την οικογενειακή θαλπωρή και την αυθεντική φιλοξενία.

Ο Roca, που θεωρείται αρχιτέκτονας της γεύσης, μας παρουσιάζει μια κουζίνα που αντλεί έμπνευση από την πλούσια μεσογειακή παράδοση, ερμηνευμένη με μια σύγχρονη και δημιουργική ματιά. Η δημιουργική διαδικασία του είναι ένας διάλογος μεταξύ επιστήμης και παράδοσης, τεχνολογίας και ευαισθησίας, αναζητώντας την αρμονία μεταξύ των αισθήσεων.

JEAN-PHILIPPE BLONDET |Alain Ducasse at The Dorchester***, Λονδίνο

Γεννημένος στη Νίκαια της Γαλλικής Ριβιέρας, ο Jean-Philippe Blondet, έχει εργαστεί στο πλευρό του Alain Ducasse για πάνω από μια δεκαετία. Η πρώτη του θέση με τον Alain Ducasse ήταν στο εστιατόριο Spoon στο Sanderson στο Λονδίνο, πριν ενταχθεί στο εστιατόριο Le Louis XV Alain Ducasse με τρεις αστέρες Michelin στο l’Hôtel de Paris στο Μονακό.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του εμπειρία και ικανοποιώντας την περιέργειά του για τις κουζίνες του κόσμου, ο Jean-Philippe ανέλαβε τη θέση του Sous-Chef στο Spoon στο Χονγκ Κονγκ. Επί του παρόντος Chef Patron στο Alain Ducasse στο The Dorchester στο Λονδίνο, ερμηνεύει την κουζίνα του Alain Ducasse με σύγχρονο και καλλιεργημένο τρόπο. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία Ducasse, τα συστατικά αποτελούν κύρια στοιχεία κάθε δημιουργίας. Ο Jean-Philippe Blondet φέρνει την αριστεία στη μαγειρική και μια παγκόσμιας κλάσης εμπειρία δείπνου.

AMAURY BOUHOURS | Le Meurice**, Παρίσι

Μετά τις σπουδές του στη Soissons Hospitality School, ο Αmaury Bouhours ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο της γαστρονομίας ως ασκούμενος στο Louis XV - Alain Ducasse στο Μονακό. Επόμενος σταθμός του Amaury ήταν η θέση του Commis Chef στο εστιατόριο Alain Ducasse au Plaza Athénée στο Παρίσι, όπου διδάχθηκε διαδοχικά από τους Christophe Moret, Christophe Saintagne και Romain Meder.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε τη θέση του Head Chef de Partie και στη συνέχεια του Junior Sous-Chef πριν πλαισιώσει τον Adrien Trouilloud ως Sous-Chef στο Lasserre. Ο Amaury είναι σήμερα Chef de Cuisine στο Le Meurice. Ο Alain Ducasse δήλωσε σχετικά με την ανάθεση των ηνίων της επιχείρησης στον Amaury: «Αν επέλεξα τον Amaury, ήταν επειδή έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα νέο στάδιο στη ζωή του εστιατορίου στο Le Meurice».

JACOB JAN BOERMA | The White Room*, Άμστερνταμ

Ο διακεκριμένος σεφ Jacob Jan Boerma, ξεκινώντας την πορεία του στη γαστρονομία από την Ολλανδία, και μετά από πλούσια εμπειρία δίπλα σε βραβευμένους σεφ διεθνώς, άνοιξε το εστιατόριο De Leest στο Vaassen το 2002. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, το De Leest απέσπασε το πρώτο του αστέρι Michelin, μια αναγνώριση που ακολούθησε με το δεύτερο αστέρι το 2007 και το τρίτο το 2013, σφραγίζοντας την αριστεία του.

Η έμπνευση του Boerma πηγάζει από την περιοχή του φυσικού καταφυγίου Veluwe, όπου η πλούσια βιοποικιλότητα της Ολλανδίας αποτελεί τη μούσα για τις δημιουργίες του. Το 2016, ο Boerma εγκαινίασε το The White Room* στην καρδιά του Άμστερνταμ βραβευμένο με 1 αστέρι Michelin, στην ιστορική πλατεία Dam, και διεύρυνε τον γαστρονομικό του ορίζοντα το 2021 με το εστιατόριο Fine Fleur* στην Αμβέρσα το οποίο επίσης βραβεύτηκε με το πρώτο του αστέρι Michelin. Το 2022, ο Boerma άνοιξε τις πόρτες του Restaurant Smaak στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην γαστρονομική του περιπέτεια.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Gallina, Αθήνα

Ο σεφ Παύλος Κυριάκης σπούδασε μαγειρική στην Αθήνα και εργάστηκε στο εστιατόριο Σπονδή 2* Michelin για 6 χρόνια, όπου θήτευσε δίπλα στους Arnaud Bignon**, Eric Frechon***, William Mahi***, Michel Del Burgo***.

Έχει εργαστεί σε παγκοσμίου φήμης εστιατόρια του εξωτερικού σε Ευρώπη και Αμερική όπως το Pierre Gagnaire*** στο Παρίσι, στο Benu*** στο San Francisco με τον Corey Lee και στο Azurmendi *** στο Bilbao με τον Eneko Atxa. Από το 2016 έως το 2019 κατείχε τη θέση του Executive Chef στο Lycabettus Restaurant του ομίλου Andronis στη Σαντορίνη, το οποίο κάθε χρόνο βραβεύεται με Χρυσό Σκούφο από το Αθηνόραμα και με 2 αστέρια από το FNL Guide. Στη συνέχεια απέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin ως Executive Chef στο The Zillers* στην Αθήνα. Σήμερα είναι ο executive chef του πολυσυζητημένου και βραβευμένου Gallina στην Αθήνα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΗΣ | Matzenta, Xανιά

Μετά από μια διακεκριμένη 11ετή πορεία στην Unilever Food, με σταθμούς την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ολλανδία, ο Δημήτρης Μαλανδρένης αφιέρωσε τον εαυτό του στην τέχνη της γαστρονομίας. Η εκπαίδευσή του πραγματοποιήθηκε στην κορυφαία Escuela de Gastronomia Mexicana στο Μεξικό, όπου είχε την τιμή να διδαχθεί από τους καταξιωμένους Yuri de Gortari και Edmundo Escamilla.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Fernando Martínez Zavala, chef patrón του Yuban, το οποίο αναδείχθηκε σε ένα από τα πέντε κορυφαία εστιατόρια του Μεξικού για το έτος 2019 από την παγκοσμίως αναγνωρισμένη γαλλική λίστα La Liste. Από την κοινή τους έμπνευση γεννήθηκε το πρωτοποριακό pop-up concept “Από την Οαχάκα στην Κρήτη”, το οποίο έχει κατακτήσει τον κόσμο με την πρωτότυπη γαστρονομική του προσέγγιση.

Τον Απρίλιο του 2020, ο Δημήτρης επέστρεψε στη γενέτειρά του, τα Χανιά, και άνοιξε το εστιατόριο Matzenta Kuzina del Sol, με σκοπό να συνδέσει την πλούσια παράδοση της μεξικάνικης κουζίνας με την κρητική γαστρονομία. Η δημιουργικότητα και η αγάπη του για την κουζίνα αντανακλώνται σε κάθε πιάτο που σερβίρεται στο Matzenta Kuzina del Sol.

Εκτός από την επιτυχημένη του καριέρα ως σεφ, ο Δημήτρης Μαλανδρένης είναι και συνιδιοκτήτης της Citrus Gastronomy Academy, μιας ακαδημίας που φέρνει την καινοτομία στον κόσμο της γαστρονομίας.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | Matzenta, Xανιά

Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία εκμάθησης δίπλα σε κορυφαίους chef - τον Λευτέρη Λαζάρου στο Varoulko της Αθήνας και τον Ιωσήφ Πέτροφ στο Serenissima των Χανίων - ο Γρηγόρης Μαρινάκης αναλαμβάνει πλέον ως Head Chef στο περίφημο Matzenta Kuzina Del Sol.

Στο επίκεντρο της δημιουργικής φιλοσοφίας του Matzenta βρίσκεται η ενσωμάτωση συστατικών και υφών που αντλούν έμπνευση από την Κρήτη και το Μεξικό. Ο Μαρινάκης, με την εξαιρετική του δεξιοτεχνία, οδηγεί την κουζίνα σε μια περιπετειώδη διαδρομή, ανακαλύπτοντας τις λεπτές ομοιότητες και τις έντονες αντιθέσεις μεταξύ των προϊόντων της Oaxaca και της Κρήτης.

Μέσα από την αυθεντική του ματιά, ο Γρηγόρης Μαρινάκης συνθέτει γεύσεις που αποτίνουν φόρο τιμής στην παραδοσιακή μεξικάνικη γαστρονομία, ενώ παράλληλα εκφράζει την συγγένεια και την σύνδεση με την πλούσια κρητική γαστρονομική κληρονομιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ | Cantina, Σίφνος

Αρχικά μοριακός βιολόγος με διδακτορικό στη βιοχημεία, ο Γιώργος Σαμοΐλης στράφηκε στη γαστρονομία όταν μαγείρεψε για φίλους του στη Σίφνο, ένα νησί συνώνυμο της πλούσιας γαστρονομίας της Ελλάδας, εμποτισμένο με την κληρονομιά του Νικόλαου Τσελεμεντέ.

Έχοντας επίσης ζήσει και εργαστεί στη Βραζιλία και σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής, ο αρχικός ιδρυτής και Head Chef του Ω3 Fish and Wine Bar εστιάζει στη βιωσιμότητα, την εντοπιότητα και την εποχικότητα. Το δεύτερο εγχείρημα του Γιώργου Σαμοΐλη είναι το φημισμένο εστιατόριο Cantina στη Σίφνο, βραβευμένο για τα εξαιρετικά πιάτα και τη zero-waste προσέγγισή του, που διαμορφώνει τη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού.

ΓΚΙΚΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ | Aleria Restaurant, Αθήνα

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θήβα, οι πρώτες παιδικές αναμνήσεις του Γκίκα Ξενάκη περιλαμβάνουν καλό, υγιεινό φαγητό και τον χαλαρό τρόπο ζωής της ελληνικής υπαίθρου. Η αίσθηση αυτής της προέλευσης και των απλών υλικών αποτελεί βασικό στοιχείο των δημιουργιών του στην κουζίνα.

Απόφοιτος της σχολής μαγειρικής Le Monde, ο Ξενάκης έχει εργαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εξαίρετους σεφ. Σήμερα είναι ο Head Chef στο φημισμένο και πολυβραβευμένο Aleria. Ο Γκίκας Ξενάκης αποτυπώνει την ελληνική γαστρονομική παράδοση και την ποικιλομορφία της με το ξεχωριστό δημιουργικό του στιλ, προσφέροντας ένα εξαιρετικό Culinary Journey στους επισκέπτες του Daios Cove.

DAIOS COVE

Το resort έκτασης 205 στρεμμάτων περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από ευρύχωρα δωμάτια, σουίτες και βίλες σε αρμονία με το περιβάλλον με κάθε κατάλυμα να διαθέτει απεριόριστη θέα στα καταγάλανα νερά του όρμου και του Αιγαίου. Ο κάθε χώρος διαμονής διαθέτει μαρμάρινο μπάνιο, king-size κρεβάτια, μπαλκόνια και κήπους, ακόμη πολλά διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα ενισχύοντας την απόλαυση των διακοπών.

Στην καρδιά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, επτά ξεχωριστά εστιατόρια και μπαρ σερβίρουν πιάτα από διάφορες γαστρονομικές παραδόσεις, φτιαγμένα με τα καλύτερα τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Τα δύο εστιατόρια Taverna και RHO προσφέρουν εκλεπτυσμένη λιτότητα με απαράμιλλο design και θέα στον μαγευτικό κόλπο του Daios Cove. Οι εμπνευσμένες δημιουργίες στην Taverna εξυμνούν τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ενώ στο RHO γευόμαστε την ωμή, ακατέργαστη πρώτη ύλη με ιδιαίτερες τεχνικές μαγειρικής. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον νέο χώρο ευεξίας και καινοτομίας του KĒPOS, kids club, κέντρο θαλάσσιων σπορ, θερμαινόμενη infinity pool και ιδιωτική παραλία με άμμο που προσφέρει διάφορες δραστηριότητες.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία φιλοξενίας του Daios Cove έχουν η προσοχή στη λεπτομέρεια και η άψογη αισθητική. Από το μοναδικό εστιατόριο, pool και lounge bar Ocean, που σερβίρει γεύσεις με την υπογραφή της ομάδας Ducasse Conseil έως τον μινιμαλιστικό, σύγχρονο χώρο του Culinary School και τα έργα τέχνης της Saatchi Art, κάθε σημείο και κάθε χώρος έχει δημιουργηθεί για να συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

Με εξαιρετικό κλίμα και λιακάδα χειμώνα-καλοκαίρι, η Κρήτη διαθέτει εκπληκτικές παραλίες και μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην υφήλιο, όπως το παλάτι της Κνωσσού και τα άλλα εντυπωσιακά ευρήματα του μινωικού πολιτισμού, του παλαιότερου της Ευρώπης.

