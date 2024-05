«Τελικά, υπάρχει Θεός;»: Όταν ο Στίβεν Χόκινγκ απάντησε, με τον πιο απλό τρόπο

Τι έγραψε ο διάσημος αστροφυσικός;

Σίγουρα έχεις αναρωτηθεί αν υπάρχει Θεός, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου. Τι γίνεται όταν πεθαίνουμε; Αυτό ήταν; Δεν υπάρχει τίποτα; Όλα αυτά που ήμασταν –οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, τα πάντα- χάνονται τη στιγμή που αφήνουμε την τελευταία μας πνοή; Ο Στίβεν Χόκινγκ απάντησε κάποτε σε αυτό το ερώτημα.

Στο βιβλίο του με τίτλο The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe, έγραψε: «Επί αιώνες πίστευαν ότι τα ανάπηρα άτομα, σαν εμένα, ζούσαν καταραμένα από τον Θεό. Ε, υποθέτω ότι είναι πιθανό να εκνεύρισα κάποιον εκεί πάνω, αλλά προτιμώ να σκέφτομαι ότι όλα μπορούν να έχουν κάποια άλλη εξήγηση, από τους νόμους της φύσης».

«Αν πιστεύεις στην επιστήμη, όπως εγώ, πιστεύεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι στους οποίους όλα υπακούν. Αν θέλεις, μπορείς να πεις ότι οι νόμοι είναι έργα του Θεού, αλλά αυτό είναι περισσότερο ερμηνεία του Θεού, παρά απόδειξη της ύπαρξής του».

Σχετικά με την πιθανότητα της ύπαρξης του Θεού, σημείωσε: